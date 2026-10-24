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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Turkijoje – protestai prieš didėjantį spaudimą žurnalistams

2026-10-24 19:09 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 19:09
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Šeštadienį Stambule ir Ankaroje tūkstančiai žmonių surengė mitingus, protestuodami prieš, kaip jie teigė, didėjantį spaudimą žurnalistams Turkijoje, įskaitant areštus, žiniasklaidos priemonių uždarymus ir valstybės administratorių paskyrimus.

Turkijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Šeštadienį Stambule ir Ankaroje tūkstančiai žmonių surengė mitingus, protestuodami prieš, kaip jie teigė, didėjantį spaudimą žurnalistams Turkijoje, įskaitant areštus, žiniasklaidos priemonių uždarymus ir valstybės administratorių paskyrimus.

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Nuo 2016 m., kai nepavyko bandymas surengti pučą, spaudos laisvė Turkijoje vis labiau ribojama: vykdomi masiniai persekiojimai, taikoma skaitmeninė cenzūra, o valdžios institucijos kaltina žurnalistus melagingų naujienų skleidimu.

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„Pakaks!“ – šaukė eitynių dalyviai, kurių daugumą sudarė žurnalistai, žmogaus teisių aktyvistai ir opozicinių partijų atstovai.

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„Mes nebegalime kvėpuoti!“

Stambulo Azijos pusėje protestuotojai laikė įkalintų žurnalistų nuotraukas ir skandavo „Mūsų neužtildys. Užtenka!“ ir „Mes nepasiduosime spaudimui“.

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Policijos duomenimis, protestuotojų skaičius siekė mažiausiai 3 tūkstančius.

Ankaroje, pagal policijos skaičiavimus, susirinko mažiausiai 3 tūkstančiai protestuotojų.

Pastarosiomis savaitėmis, kaip teigia žmogaus teisių gynėjai, pastebimas didėjantis spaudimas nepriklausomai žurnalistikai.

Turkijos žurnalistų sąjungos duomenimis, per pastaruosius du mėnesius valdžios institucijos įkalino 11 žurnalistų ir uždarė keletą žiniasklaidos priemonių.

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Be to, šio mėnesio pradžioje policija surengė reidą populiariausio Turkijos naujienų kanalo „Halk TV“ būstinėje, sustabdė transliacijas ir paskyrė vyriausybės paskirtą administratorių.

Tai buvo naujausias žingsnis prieš žiniasklaidos priemones, laikomas kritiškomis prezidento Recepo Tayyipo Erdogano ir jo vyriausybės atžvilgiu.

Tai įvyko po to, kai buvo uždaryta pirmaujančio skaitmeninio naujienų portalo „T24“ interneto svetainė ir socialinių tinklų paskyros dėl to, ką valdžios institucijos apibūdino kaip „LGBT propagandą“.

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„Gąsdinimas“

„Šis susibūrimas skirtas ne tik žurnalistų gynimui“, – po protesto Stambule naujienų agentūrai AFP sakė patyręs žurnalistas Zaferis Arapkirli.

„Tai taip pat yra kova už visuomenės teisę gauti informaciją ir naujienas per žurnalistus ir nepriklausomą žiniasklaidą“, – pridūrė dienraščio „BirGun“ apžvalgininkas.

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Z. Arapkirli, kuriam pačiam pateikti teisminiai ieškiniai, mano, kad kuo didesnis spaudimas, tuo stipresnis turi būti atsakas ir pasiryžimas pasipriešinti.

„Režimas siekia įbauginti, nutildyti ir išgąsdinti visuomenę tokia spaudimo taktika – areštuodamas žurnalistus, perimdamas žiniasklaidos priemonių kontrolę, uždrausdamas naujienų transliavimą ir blokuodamas prieigą prie socialinių tinklų“, – sakė jis.

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„Turime parodyti, kad neleisime, jog tai įvyktų. Iki šiol taip ir darėme. Tikiu, kad dabar žengiame link to, kad šį pasiryžimą pademonstruotume daug didesniu mastu.“

Turkijos žurnalistų sąjungos pirmininkas Gokhanas Durmusas teigė, kad pasikeitė žiniasklaidai skirtų „vyriausybės išpuolių“ pobūdis.

„Jei pažvelgsime į neseniai įvestus apribojimus, prieigos draudimus ir paskirtus administratorius, matysime, kad jie buvo nukreipti prieš kai kuriuos iš populiariausių ir labiausiai žiūrimų transliuotojų, naujienų kanalų ir žiniasklaidos platformų“, – sakė jis AFP.

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„Matome, kaip formuojasi sistema, kurioje viskas yra vienoda: vienas balsas, vienas naujienų šaltinis, viena centralizuota veikla“, – sakė jis.

„Leiskite mums dirbti“

Ankaroje protestuotojai skandavo šūkius prieš cenzūrą ir ragino išlaisvinti įkalintus žurnalistus.

„Šiandienos protestas buvo svarbus tiek dėl to, kad subūrė žurnalistus, norinčius, kad jų balsas būtų išgirstas, tiek dėl to, kad gynė piliečių teisę gauti informaciją“, – Ankaroje naujienų agentūrai AFP sakė uždaryto portalo „T24“ atstovas Gokceras Tahincioglu.

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„Žurnalistai yra pasiryžę perduoti žinią: mes norime užsiimti žurnalistika ir norime tai daryti laisvai“, – sakė jis.

Vyriausybė ne kartą tvirtino, kad žurnalistų nesuima ir neįkalina už tai, kad jie atlieka savo darbą.

Protestų Ankaroje metu miniai buvo perskaitytas įkalinto „BirGun“ žurnalisto Ismailo Ari laiškas.

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„Aš laikomas kalėjime vien dėl to, kad atlieku savo, kaip žurnalisto, darbą. Iš mano gyvenimo vagiamos dienos“, – rašė I. Ari iš Sinkano kalėjimo, esančio Ankaros pakraštyje.

„Ginsime žurnalistiką iki pat galo. Nelieskite mūsų, laikykitės konstitucijos ir leiskite mums dirbti savo darbą.“

I. Ari buvo suimtas šį mėnesį, jau antrą kartą per septynis mėnesius. Jis kaltinamas „valstybės pareigūno įžeidimu“ ir „klaidinančios informacijos viešu skleidimu“, po to, kai Turkijos transliavimo priežiūros institucijos vadovas Ebubekiras Sahinas pateikė skundą.

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