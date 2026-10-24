Madrido gatvėse – 250 tūkst. protestuotojų

Šis klausimas yra viena opiausių artėjančių parlamento rinkimų temų.
Mitingas surengtas kilus politiniams ginčams dėl Ispanijos pensijų sistemos tvarumo ir pragyvenimo išlaidų, o socialistų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) kaltina dešiniuosius planuojant silpninti su infliacija susietą pensijų didinimą.
Demonstrantai ramiai ėjo nuo Atočos geležinkelio stoties iki Gran Via, pagrindinės Ispanijos sostinės prekybos alėjos, stebimi susidomėjusių turistų.
Madrido pareigūnai naujienų agentūrai AFP nurodė, kad demonstracijoje dalyvavo apie 250 tūkst. žmonių, keli iš jų nešė plakatus su užrašu „apsaugokite ir garantuokite mūsų pensijas“.
Pietiniame Sevilijos mieste dirbantis 38-erių valstybės tarnautojas Juanas Fernandezas sakė esąs neužtikrintas, kad ateityje gaus pensiją, ir prieštaraujantis bet kokiems siekiams sistemą privatizuoti.
„Bet kurios privatizuotos dalies vertė būtų susieta su akcijų rinkos kainomis. Būtų laimėtojų ir pralaimėtojų“, – sakė jis AFP.
Anksčiau šį mėnesį dešiniosios opozicinės Liaudies partijos (PP) parlamentarė Ester Munoz prognozavo, kad dabartinė pensijų sistema žlugs, ir paragino ją keisti, sulaukdama vyriausybės kritikos.
„Pensijos turėtų būti šventas reikalas“, – AFP sakė 64-erių Pilar, atsisakiusi nurodyti savo pavardę.
Ji pasmerkė tendenciją viską privatizuoti ir teigė besidžiaugianti pastarosiomis savaitėmis matytais kitais protestais dėl būsto kainų bei nuomininkų apsaugos trūkumo.
„Manau, kad būsto krizė pažadino jaunimą“, – sakė ji.
Ji paragino Ispanijos visuomenę „ginti viską, dėl ko dirbome – ne tik pensijas, bet ir viešąsias paslaugas, tokias kaip sveikatos apsauga bei švietimas“.
PP lyderis Alberto Nunezas Feijoo pirmadienį pareiškė, kad jo partija kasmet didintų pensijas atsižvelgdama į infliaciją, jei laimėtų lapkričio 29 dienos rinkimus ir jis taptų ministru pirmininku.
P. Sanchezas apkaltino PP kvestionuojant nuo 2022-ųjų galiojantį mechanizmą, siejantį pensijų didinimą su infliacija, nes partija balsavo prieš šią priemonę numačiusį teisės aktą.
Valstybinę pensiją gauna maždaug 6,8 mln. ispanų.
Socialinės apsaugos ministerijos duomenimis, rugsėjį vidutinė išmoka siekė 1 576 eurus.
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