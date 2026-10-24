Protestai Prancūzijoje: sulaikyti 135 asmenys

Paryžiaus regione, vidaus reikalų ministro duomenimis, atlikta daugiau kaip 1 tūkst. patikrinimų. Jų metu rasta daug pavojingų daiktų – metalinių petankės rutulių, svaidyklių ir net šratasvydžio ginklas. L. Nuñezo teigimu, patikrinimai buvo „itin produktyvūs“. Pareigūnai esą išlieka labai budrūs, o diena dar toli gražu nesibaigė.
Prie jaunimo, kuris jau kelias savaites per protestus reikalauja geresnio mokyklų aprūpinimą, prisijungė ir kitos grupės, be kita ko, reikalaujančios mažinti per dideles pragyvenimo išlaidas.
Baiminantis riaušių ir plėšikavimų, panašių į tuos, kurie praėjusį savaitgalį vyko per demonstracijas, keliuose miestuose tam tikrose zonose buvo uždrausti susibūrimai, taip pat buvo įvestos komendanto valandos.
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