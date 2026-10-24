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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Protestai Prancūzijoje: sulaikyti 135 asmenys

2026-10-24 17:07 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 17:07
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Prieš prasidedant didelėms demonstracijoms, Prancūzijos policija šeštadienį iki 13.00 val. sulaikė 135 žmones, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas. Pasak jo, iki tol didesnių incidentų nebuvo. Anksčiau ministras buvo paskelbęs, kad gatvėse dirbs 70 tūkst. pareigūnų.

Prancūzijoje protestuotojai susirėmė su policija EPA

Prieš prasidedant didelėms demonstracijoms, Prancūzijos policija šeštadienį iki 13.00 val. sulaikė 135 žmones, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurentas Nuñezas. Pasak jo, iki tol didesnių incidentų nebuvo. Anksčiau ministras buvo paskelbęs, kad gatvėse dirbs 70 tūkst. pareigūnų.

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Paryžiaus regione, vidaus reikalų ministro duomenimis, atlikta daugiau kaip 1 tūkst. patikrinimų. Jų metu rasta daug pavojingų daiktų – metalinių petankės rutulių, svaidyklių ir net šratasvydžio ginklas. L. Nuñezo teigimu, patikrinimai buvo „itin produktyvūs“.  Pareigūnai esą išlieka labai budrūs, o diena dar toli gražu nesibaigė.

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Prie jaunimo, kuris jau kelias savaites per protestus reikalauja geresnio mokyklų aprūpinimą, prisijungė ir kitos grupės, be kita ko, reikalaujančios mažinti per dideles pragyvenimo išlaidas.

Baiminantis riaušių ir plėšikavimų, panašių į tuos, kurie praėjusį savaitgalį vyko per demonstracijas, keliuose miestuose tam tikrose zonose buvo uždrausti susibūrimai, taip pat buvo įvestos komendanto valandos.

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