Po šaudynių netoli Paryžiaus sulaikyti dar trys įtariamojo aplinkos žmonės

Jau penktadienį buvo sulaikytas vienas asmuo iš artimos įtariamojo aplinkos.
Daugiau informacijos apie sulaikytuosius prokuratūra kol kas nepateikė. Ji nepatvirtino Prancūzijos žiniasklaidos pranešimų, kad tarp sulaikytųjų yra 39 metų įtariamojo motina.
Prokuratūros duomenimis, šeštadienio rytą po pirmosios apklausos buvo pratęstas pagrindinio įtariamojo sulaikymas. Jo sveikatos būklė pripažinta tinkama tolesniam sulaikymui. Atliekamas kraujo tyrimas, siekiant nustatyti jo „toksikologinius rodiklius“.
Penktadienį Trapo ir La Verjero savivaldybėse vyras gatvėje iš automobilio šaudė automatiniu ginklu. Per išpuolį vienas žmogus žuvo, dar penki buvo sužeisti, kai kurie – sunkiai. Tarp sužeistųjų yra 12 metų mergaitė.
Įtariamasis buvo sulaikytas netrukus po išpuolio. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šį incidentą pasmerkė kaip „rasistinį teroro išpuolį“.
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