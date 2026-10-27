Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Putinistas Filipas Kirkorovas tapo pajuokos objektu: plinta vaizdo įrašas

2026-10-27 20:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 20:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos režimą palaikantis Filipas Kirkorovas ir vėl atsidūrė dėmesio centre. Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas pajuokos objektu tapęs incidentas.

Linksmybės baigėsi: Kremlius taršo savus – teisėsaugos akiratyje atsidūrė Kirkorovas ir Bilanas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (7)

Rusijos režimą palaikantis Filipas Kirkorovas ir vėl atsidūrė dėmesio centre. Socialiniuose tinkluose žaibiškai išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas pajuokos objektu tapęs incidentas.

REKLAMA
1

Netikėtas incidentas įvyko atliekant dainą „My Only One“. Netrukus vaizdelis plačiai pasklido internete, rašo Ukrainos portalas „Focus“.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filipas Kirkorovas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncerte pateko į kuriozinę situaciją

Pasirodymo įkarštyje scenoje suveikė specialieji efektai. Po pirotechnikos šūvio kilęs stiprus oro gūsis akimirksniu sujaukė atlikėjo šukuoseną – jo plaukai pasišiaušė į visas puses.

REKLAMA
REKLAMA

Netikėtas reginys sukėlė audringą publikos reakciją. Žiūrovai prapliupo juoktis, o pats atlikėjas, panašu, iš pradžių nė nesuprato, kas nutiko.

REKLAMA

Internete išplitęs vaizdo įrašas netruko tapti tikra sensacija, o F. Kirkorovo šukuosena sulaukė daugybės šmaikščių palyginimų.

Internautai leipo juokais

Kuriozinis atlikėjo pasirodymas nepraslydo pro internautų akis. Socialiniuose tinkluose pasipylė šmaikštūs komentarai.

  • „Jis tikriausiai visus užkulisiuose išžudė“, – juokavo vienas internautas.
  • „Nustokite kelti šį vaizdo įrašą, man jau kelias dienas nuo juoko skauda žandikaulį“, – rašė kitas.
  • „Jau peržiūrėjau šį vaizdo įrašą iš visų pusių ir negaliu nustoti juoktis“, – tikino dar vienas komentatorius.
  • „Iš rūko išlindo ežiukas“, – rašė kitas.

Pozicija dėl karo

Primename, kad F. Kirkorovas palaiko Vladimiro Putino vykdomą politiką. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, atlikėjas ne kartą viešai išsakė Ukrainai priešišką poziciją.

Be to, dainininkas ne kartą koncertavo Rusijos okupuotame Kryme ir lankėsi Rusijos užgrobtose Donecko srities teritorijose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų