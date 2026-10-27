Putinistas Filipas Kirkorovas tapo pajuokos objektu: plinta vaizdo įrašas

Netikėtas incidentas įvyko atliekant dainą „My Only One“. Netrukus vaizdelis plačiai pasklido internete, rašo Ukrainos portalas „Focus“.
Koncerte pateko į kuriozinę situaciją
Pasirodymo įkarštyje scenoje suveikė specialieji efektai. Po pirotechnikos šūvio kilęs stiprus oro gūsis akimirksniu sujaukė atlikėjo šukuoseną – jo plaukai pasišiaušė į visas puses.
Netikėtas reginys sukėlė audringą publikos reakciją. Žiūrovai prapliupo juoktis, o pats atlikėjas, panašu, iš pradžių nė nesuprato, kas nutiko.
Internete išplitęs vaizdo įrašas netruko tapti tikra sensacija, o F. Kirkorovo šukuosena sulaukė daugybės šmaikščių palyginimų.
Internautai leipo juokais
Kuriozinis atlikėjo pasirodymas nepraslydo pro internautų akis. Socialiniuose tinkluose pasipylė šmaikštūs komentarai.
- „Jis tikriausiai visus užkulisiuose išžudė“, – juokavo vienas internautas.
- „Nustokite kelti šį vaizdo įrašą, man jau kelias dienas nuo juoko skauda žandikaulį“, – rašė kitas.
- „Jau peržiūrėjau šį vaizdo įrašą iš visų pusių ir negaliu nustoti juoktis“, – tikino dar vienas komentatorius.
- „Iš rūko išlindo ežiukas“, – rašė kitas.
Pozicija dėl karo
Primename, kad F. Kirkorovas palaiko Vladimiro Putino vykdomą politiką. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, atlikėjas ne kartą viešai išsakė Ukrainai priešišką poziciją.
Be to, dainininkas ne kartą koncertavo Rusijos okupuotame Kryme ir lankėsi Rusijos užgrobtose Donecko srities teritorijose.
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