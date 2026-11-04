Nausėdai – kritika nepasirodžius Adamkaus jubiliejuje: sureagavo Prezidentūra

Į tai, kad 100-mečio renginyje nebuvo G. Nausėdos, dėmesį atkreipė kompozitorius, atlikėjas Lukas Bartaška. Jo teigimu, nesudalyvauti ilgai planuotame V. Adamkaus 100-mečio minėjime yra gėda.
„Nežinau, ar gali labiau būti gėda būnant prezidentui, neatvykti į buvusio Prezidento 100 metų jubiliejų, kurį žiūri visa Lietuva. Net Lenkijos prezidentas atvyko... Tiesiog wow“, – rašė jis.
Kad Operos ir baleto teatre nebuvo G. Nausėdos, pastebėjo ir rašytoja, žurnalistė Jurga Baltrukonytė.
„Man nerodo Gitano.
Lietuva suorganizavo gražiausią šventę savo Prezidentui, jis jau seniai tapo meilės ir išminties simboliu, kokia laimė matyti tokius gražius, prasmingus šimtą metų ir tokį stiprų tikrą žmogų. Neišdavusį, atvirą, jautrų, neslėpusį ašarų ir savo meilės. Almai ir Lietuvai. Kokia laimė, kad turėjome tokį Prezidentą.
Bet sakykite, ar man nerodo, gal kažkur ne ten žiūriu, bet Gitano nematau minėjime? Gal nepapuolė į kadrus? Gal jį kas pagrobė?“ – ironizuoja ji.
V. Adamkaus jubiliejaus renginyje dalyvavo buvę Ukrainos, Latvijos ir Lenkijos prezidentai.
Budrys suspėjo grįžti, Nausėda liko Vokietijoje
Lapkričio 3 d. G. Nausėda viešėjo Vokietijoje – Berlyne ir Diuseldorfe, kur atidarė Berlyno saugumo konferenciją ir susitiko su kancleriu Friedrichu Merzu.
„Sieksime dar labiau gilinti mūsų strateginę partnerystę su Vokietija, kas šiais laikais tampa itin aktualus klausimas“, – „Žinių radijui“ sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Anot Prezidentūros, vizito data buvo pasiūlyta pačių vokiečių ir suderinta dar pavasarį.
Tiesa, lapkričio 3 d. Berlyno saugumo konferencijoje taip pat dalyvavo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tačiau jau vakare ministras buvo Lietuvoje ir su žmona atvyko į V. Adamkaus jubiliejaus renginį.
V. Adamkaus 100-mečiui skirti renginiai pradėti organizuoti dar praėjusiais metais.
Didžiojo renginio metu ekrane buvo parodytas įrašytas G. Nausėdos sveikinimas.
Komunikacijos ekspertas: matome negražų žingsnį
Komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas tokį G. Nausėdos elgesį vertina kaip nepagarbų. Anot jo, šalies vadovas – ir jau ne pirmą kartą – nesugebėjo pasirinkti prioritetų.
„Aš galvoju, kad čia dar vieną sykį pamatėme mūsų dabartinio prezidento prioritetų neturėjimą. Pradėjęs kadenciją ir paklaustas, į kokį politiką jis norėtų orientuotis, G. Nausėda pasakė, kad tai būtų Valdas Adamkus“, – komentuoja jis.
Kaip nurodė Prezidentūra, vizitas Vokietijoje planuotas dar prieš pusę metų. Visgi V. Adamkaus 100-metis – prieš metus. Todėl, anot L. Kontrimo, buvo galima planus pakoreguoti, nurodant tokią progą.
„Čia ir tai yra aišku kiekvienam mandagiam žmogui, kuris iš tiesų gerbia tą publiką ir tuos žmones, vardan kurių tokius darytų pokyčius. Šuo atveju mes matome iš tikrųjų negražų žingsnį. Liaudiškai sakant – net bjaurų“, – sako komunikacijos ekspertas.
Ir tai ne pirmas kartas, kai svarbiomis akimirkomis mūsų dabartinis prezidentas renkasi užsienio kelionės. <...> Nuvažiuoti, pabūti galima ir neprarandant progos pagerbti valstybės a vadovą, į kurį norėjai lygiuotis“, – priduria jis.
Nausėda pasveikino Adamkų: „Nepaprasto žmogaus gyvenimo drama“
Sveikindamas V. Adamkų, G. Nausėda kalbėjo, kad kadenciją baigusio šalies vadovo gyvenimas tapo neatsiejama Lietuvos valstybės istorijos dalimi.
„Prezidento Valdo Adamkaus gyvenimas ir veikla yra tarsi XX amžiaus–XXI amžiaus pradžios istorijos vadovėlis. Tačiau skirtingai nuo istorijos monografijos, jis kupinas jausmų – nuo karčios laisvos Lietuvos netekties 1940 metais iki pakilaus džiaugsmo 1990-aisiais, laisvę atgavus“, – sakė G. Nausėda.
Prezidentas negalėjo antradienį dalyvauti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje vykstančiame V. Adamkaus 100-mečio minėjime. G. Nausėda yra išvykęs į komandiruotę Vokietijoje, todėl jubiliatą pasveikino vaizdo įrašu.
„Tai nepaprasto žmogaus gyvenimo drama, virtusi visos valstybės istorija“, – pabrėžė prezidentas.
Priminė apie Adamkaus veiklą išeivijoje
Pasak šalies vadovo, Lietuvos okupacija V. Adamkui prilygo išsiskyrimui su mylimu žmogumi, kurio jis ilgėjosi penkis dešimtmečius ir tikėjo dar kartą išvysiantis.
G. Nausėda pažymėjo, kad nors lietuvių išeivijoje būta skirtingų nuomonių dėl galimybės atkurti Lietuvos nepriklausomybę, V. Adamkus išliko tarp tų, kurie tuo tvirtai tikėjo.
„Prezidentas Adamkus išliko tarp tų, kurie buvo tvirtai įsitikinę, kad sulauks tos dienos, kai virš Lietuvos vėl plevėsuos trispalvė“, – sakė G. Nausėda.
Jis taip pat priminė V. Adamkaus veiklą lietuvių išeivijoje, jo paramą knygų leidybai, kultūros renginiams bei indėlį į intelektualinį judėjimą „Santara-Šviesa“, kurio steigėju ir ilgamečiu vadovu jis buvo.
Anot G. Nausėdos, V. Adamkus ne tik sulaukė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, bet ir grįžęs į tėvynę svariai prisidėjo prie valstybės kūrimo.
„Valdo Adamkaus tikėjimas laisva Lietuva buvo likimo dosniai apdovanotas – jam buvo ne tik lemta į ją sugrįžti, bet ir itin svariai prisidėti prie jos kūrimo. Ko verta vien Lietuvos narystė ES ir NATO – neabejotinai svarbiausias mūsų XXI amžiaus įvykis“, – teigiama prezidento sveikinime.
Adamkui – 100 metų
G. Nausėda taip pat išskyrė ir V. Adamkaus požiūrį į žmones bei gebėjimą pagarbiai elgtis net su politiniais oponentais.
„Kuo labiausiai mane žavi Valdo Adamkaus asmenybė? Tai jo tikėjimas, kad visi žmonės iš esmės yra geri. Prezidentas Valdas neturėjo asmeninių priešų, jis turėjo oponentus. Tačiau net ir apie pastaruosius negirdėjau iš jo piktų epitetų ad hominem“, – teigė šalies vadovas.
Sveikindamas V. Adamkų 100-ojo gimtadienio proga, G. Nausėda padėkojo jam už ištikimybę savo principams ir priminė jo anksčiau išsakytą mintį apie humanisto pareigą būti veiksmingu politiku.
„Ačiū, kad savo principą ne tik deklaravote, bet ir jo laikėtės. Saugokite save! Jūs mums labai reikalingas“, – teigė G. Nausėda.
V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukęs į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV, kur dirbo aplinkosaugos srityje.
Lietuvos prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais.
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