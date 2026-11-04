Iš viešumos dingusi Loreta Graužinienė pasirodė renginyje: štai kaip atrodo dabar

Šventėje pasirodė ir seniai viešumoje matyta buvusi politikė Loreta Graužinienė.
Loreta Graužinienė pasirodė viešumoje
Prie nuotraukų sienelės moteris pozavo su savo vyru Juliumi Graužiniu.
Iškilmingai V. Adamkaus sukakčiai ji pasirinko ilgą juodą suknelę, prie kurios priderino odinę rankinę bei derančią skraistę.
Įvaizdį papildė ir išskirtinė detalė – puošnus kaklo papuošalas.
Primename, kad L. Graužinienė – buvusi Lietuvos politinė veikėja, Darbo partijos pirmininkė, Seimo pirmininkė.
Iš aktyviosios politikos ji pasitraukė 2016-aisiais, 2020-aisiais bandė sugrįžti dalyvaudama Seimo rinkimuose, tačiau į antrąjį turą nepateko.
Valdas Adamkus minėjo šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanojo ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui dirigavo net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.
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