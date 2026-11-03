Paviešinti vaizdai iš Valdo Adamkaus jubiliejaus puotos: vakaras – kupinas emocijų

Pagerbti Prezidento atvyksta gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Valdas Adamkus mini šimtmetį
Į renginį atvyko ir pats A. Adamkus, kuris salėje buvo sutiktas itin garsiomis ovacijomis.
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanos ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui diriguos net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.