Artūras ir Jolanta Paulauskai po ilgos pertraukos pasirodė kartu: štai kaip atrodė

Pagerbti Prezidento atvyko gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Į šventę atvyko Paulauskai
Iškilmingoje puotoje pasirodė ir kartu seniai matyta pora – politikas Artūras Paulauskas su žmona Jolanta Paulauskiene.
Moteris renginyje pasirodė vilkėdama ilgą, tamsiai rudą suknelę su pūstomis rankovėmis ir plisuotu sijonu. Liemenį pabrėžė siauras dirželis, o įvaizdį papildė ilgas pakabukas, juoda blizgi delninė ir balti aukštakulniai.
Tuo metu vyras pasirinko klasikinį tamsiai mėlyną kostiumą, kurį derino su baltais marškiniais ir mėlynu kaklaraiščiu. Įvaizdį užbaigė rudi odiniai batai.
Valdas Adamkus mini šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanos ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui diriguos net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.