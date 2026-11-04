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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klimatologas prakalbo apie žiemą – pavojaus ženklus: „Kelia chaosą visoje klimato sistemoje“

2026-11-04 15:52 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 15:52
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Lapkričio mėnesis šiltesnis, nei įprasta, o gruodį gali laukti klimato anomalijos. Dėl Ramiajame vandenyne siaučiančio El Ninjo mūsų regionui gali tekti tiek šilumos, tiek šalčio banga.

Lapkričio mėnesis šiltesnis, nei įprasta, o gruodį gali laukti klimato anomalijos. Dėl Ramiajame vandenyne siaučiančio El Ninjo mūsų regionui gali tekti tiek šilumos, tiek šalčio banga.

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Apie artimiausias orų prognoze naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo klimatologas Arūnas Bukantis.

Koks numatomas šis lapkritis?

A. Bukantis: Pirmas dešimtadienis – sausesnis. Šiemet kritulių kiekis yra numatomas apie 10-20 proc. mažesnis už vidutinį daugiametį. Temperatūra mėnesio numatoma puse laipsnio aukštesnė už vidutinę daugiametę.

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Ryškesnis atvėsimas turėtų prasidėti nuo antros savaitės vidurio. Tada temperatūra naktimis bus dažnai neigiama, dirvos paviršiuje ypatingai, ore dar bus nuo vieno iki šešių laipsnių šilumos. Dieną pakils jau tik iki keturių, aštuonių laipsnių.

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Turėsime, galima sakyti, įžangą į tipišką lapkričio temperatūrą. Lapkričio mėnesį paprastai vidutinė temperatūra būna žemesnė, už penkis laipsnius, tik pajūryje būna mėnesio pradžioje didesnė, o po to jau krenta žemiau penkių. Kitur vidutinė lapkričio temperatūra yra apie pusantro laipsnio, trys laipsniai.

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Artėjame prie nulinės temperatūros ir mėnesio pabaigoje dažnai įvyksta vadinamasis perėjimas į neigiamą temperatūrą.

Ar tai reiškia, kad po to artėjama link žiemos ir kokia ta žiema laukia?

A. Bukantis: Tai labai svarbus klausimas, gaila, kad mokslas negali į jį atsakyti dar prieš mėnesį. Nepamirškime, kad dabar vyksta labai svarbus reiškinys – El Ninjo Ramiajame vandenyne, kuris kelia chaosą visoje klimato sistemoje, visoje Žemėje.

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Išauga stiprių temperatūros ir kritulių anomalijų tikimybė. Mūsų regionas irgi ne išimtis. Tik tiek galėčiau pasakyti, kad staigmenų šita žiema tikrai gali pateikti. Ir į vieną pusę, ir į kitą nuo nulio.

Konkrečiai pasakyti, kuri mėnesio dalis ir kuris mėnesis bus šiltas ar šaltas dar tikrai negalime. Dar toli ta žiema.

Ar dėl El Ninjo žiemą gali būti netikėtų šilumos pliūpsnių?

A. Bukantis: Taip, yra prognozė Vakarų Europai ypatingai, kad ši žiema turėtų būti drėgna, vėjuota, audringa ir su gausiais, lietaus pavidalo krituliais.

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Tačiau, mūsų regionui, Baltijos regionui, Skandinavijai, Šiaurės ir Rytų Europai šitas dėsnis negalioja. Čia dažnai susidaro blokuojantys anticiklonai, kurie užima visą regioną ir mes būname visiškai kitos temperatūros anomalijos įtakoje, nei Vakarų, Vidurio Europos dalis.

Dėl to labai svarbu, kur ta riba praeis. Kur bus šilumos anomalijos kraštas ir kur prasidės šalčio anomalijos. Tai gali būti vos šimto, dviejų šimtų kilometrų į rytus ar į vakarus klausimas.

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Labai sunku prognozuoti, kas atsitiks gruodį, sausį arba vasarį, bet tikrai yra labai stiprus El Ninjo reiškinys ir jis kelia daug problemų visiems – ir kas prognozuoja, ir kas ruošiasi sutikti tas anomalijas.

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Cha
Cha
2026-11-04 16:35
Didžiausią pavojų kelis va tokiė KLIMAKSOlogai.
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