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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Po trejų metų „Žalgirį“ palieka gynėjas Younnas Zahary

2026-11-16 18:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 18:56
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Vilniaus „Žalgiris“ atsisveikina su gynėju Younnu Zahary.

Younnas Zahary | fkzalgiris.lt nuotr.

Vilniaus „Žalgiris“ atsisveikina su gynėju Younnu Zahary.

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Komorų rinktinės futbolininkas sostinės klubui atstovavo nuo 2024 metų.

Y. Zahary į Vilnių atvyko 2024-ųjų vasarį iš Vengrijos klubo. Pirmąjį sezoną jis tapo vienu pagrindinių „Žalgirio“ gynėjų ir kartu su komanda iškovojo Lietuvos čempionų titulą.

2025 metų pradžioje Y. Zahary su „Žalgiriu“ laimėjo LFF supertaurę, prieš sezoną jam buvo patikėtos komandos vicekapitono pareigos.

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Tačiau metų gegužę gynėjas patyrė sunkią kelio traumą ir ilgam iškrito iš rikiuotės.

Po daugiau nei 18 mėnesių trukusios pertraukos Y. Zahary šiemet rugpjūtį sugrįžo į aikštę „Žalgirio“ dublerių komandos gretose ir antrajame divizione sužaidė 9 rungtynes.

Iš viso pagrindinės komandos gretose Y. Zahary sužaidė 53 oficialias rungtynes ir pelnė vieną įvartį.

Klubas dėkoja Y. Zahary už profesionalumą, atsidavimą ir indėlį į komandos pasiekimus, linki sveikatos ir sėkmės tolesnėje karjeroje.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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