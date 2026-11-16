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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Kiddą pagal perdavimus aplenkęs Jamesas: „Niekada nemaniau, kad per savo karjerą pasieksiu tokį rezultatą“

2026-11-16 09:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 09:41
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Dar vieną istorinį pasiekimą savo įspūdingoje karjeroje užfiksavo LeBronas Jamesas, kuris pakilo į trečiąją vietą NBA istorijoje pagal atliktų rezultatyvių perdavimų skaičių.

Jamesas | Scanpix nuotr.

Dar vieną istorinį pasiekimą savo įspūdingoje karjeroje užfiksavo LeBronas Jamesas, kuris pakilo į trečiąją vietą NBA istorijoje pagal atliktų rezultatyvių perdavimų skaičių.

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Filadelfijos „76ers“ žvaigždė rungtynėse su Indianos „Pacers“, kurias jo komanda laimėjo 131:124, pelnė 15 taškų, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius.

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Po šio susitikimo L. Jameso sąskaitoje yra 12 092 rezultatyvūs perdavimai. Jis aplenkė legendinį įžaidėją Jasoną Kiddą ir pakilo į trečiąją vietą visų laikų NBA sąraše.

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Istorinį perdavimą L. Jamesas atliko ketvirtajame kėlinyje, kai po jo perdavimo pasižymėjo VJ Edgecombe'as.

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„Tai labai jaudinantis pasiekimas. Niekada nemaniau, kad per savo karjerą pasieksiu tokį rezultatą. Tačiau visada žinojau, kokie svarbūs man yra rezultatyvūs perdavimai. Man patinka kamuolio judėjimas, galimybė surasti komandos draugus ir perduoti jiems kamuolį tinkamu laiku bei tiksliai ten, kur reikia“, – kalbėjo L. Jamesas.

Vieną įspūdingiausių perdavimų veteranas atliko pirmajame kėlinyje, kai prasiveržęs link krepšio netikėtai perdavė kamuolį prie tritaškio linijos laukusiam Tyrese'ui Maxey.

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Pastarasis pripažino, kad tokio sprendimo nesitikėjo.

„Kai pamačiau, kad jo gynėjas sutelkė dėmesį į mane, žinojau, kad perduosiu kamuolį Tyrese'ui. Jis pats nustebo ir sakė netikėjęs, kad perduosiu. Visada kartoju komandos draugams, kad jie turi būti pasiruošę, kai turiu kamuolį, nes dažnai matau, kaip situacija vystysis, dar prieš jai įvykstant“, – aiškino L. Jamesas.

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41-erių krepšininkas juokavo, kad naujieji komandos draugai prie jo perdavimų turėjo priprasti dar treniruočių stovykloje.

„Keletą kartų pataikiau jiems kamuoliu į galvą. Galite paklausti VJ, jam taip nutiko ne kartą“, – šypsojosi veteranas.

L. Jamesas taip pat atskleidė, kad su T. Maxey kartu treniruojasi jau šešias vasaras, todėl jų tarpusavio supratimas yra geresnis.

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NBA istorijoje pagal rezultatyvius perdavimus dabar prieš L. Jamesą liko tik du krepšininkai:Johnas Stocktonas (15 806) ir Chrisas Paulas (12 552).

Iki antroje vietoje esančio Ch. Paulo L. Jamesui trūksta 461 rezultatyvaus perdavimo.

Šį sezoną Filadelfijos veteranas vidutiniškai pelno po 15,1 taško, atkovoja 7,2 kamuolio ir atlieka 6,9 rezultatyvaus perdavimo.

Artimiausias rungtynes „76ers“ žais išvykoje su Bruklino „Nets“. Šį sezoną L. Jamesas dar nėra žaidęs abejose dvejas dienas iš eilės vykstančiose rungtynėse.

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