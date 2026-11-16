Lietuvos SSL buriavimo rinktinė nusileido Brazilijoje, bet ne tame mieste

Lapkričio 15 dieną iš Vilniaus išvykusios „SSL Team Lithuania“ maršrutas buvo aiškus: Amsterdamas, San Paulas ir galiausiai – Rio de Žaneiras, kur jau lapkričio 19 d. startuos SSL Gold Cup finalinio etapo lenktynių serija. Tačiau po beveik dvylikos valandų virš Atlanto, likus maždaug dvidešimčiai minučių iki numatyto nusileidimo, lėktuvas pradėjo sukti ratus.
San Paule siaučiant liūčiai ir žaibams ir lėktuvui daugiau negalint sukti ratų ore laukiant audros pabaigos dėl mažėjančios degalų atsargos, lėktuvo įgula nusprendė leistis kitame, maždaug už šimto kilometrų esančiame oro uoste Campino mieste.
Lietuvos komandai teko patiems patirti, kad ne tik Vilnius turi iššūkių skrydžių tvarkaraščiams – jei pas mus oro uosto darbą trikdo balionai, Brazilijoje – audros ir žaibai. Tiesa, keleiviais besirūpinanti skrydžio palydovė, patikino, kad per 25 jos darbo metus, tai – pirmas tokio tipo nusileidimas.
Nusileidus Campino laukimas tęsėsi: komanda apie valandą praleido lėktuve, kol buvo papildomos degalų atsargos, atliekami būtini aptarnavimo darbai ir laukiama saugių oro sąlygų. Visa tai – dėl likusio vos 10-15 minučių skrydžio iki San Paulo.
„Plaukiant lenktynine jachta esame pratę, kad dėl vėjo stiprumo ar krypties išlaikyti tiesą kryptį ne visada paprasta. Pasirodo, stichija savo sąlygas diktuoja didžiuliams „Boeing“ lėktuvams. Su ja nepasiginčysi – reikia prisitaikyti, išlaukti ir nenuleisti rankų. Pirmąją treniruotę prieš čempionatą gavome dar ore“, – sako „SSL Team Lithuania“ organizacijos vadovas Kristoforas Akromas.
Pagaliau pasiekus San Paulą, paaiškėjo, kad kelionės išbandymai tuo nesibaigė. Audra sujaukė visų oro uoste vykdomų skrydžių tvarkaraščius, Lietuvos komandos skrydžio laikas buvo jau seniai praėjęs ir jai teko ieškoti naujų bilietų į Rio tokių pat savo skrydžius praradusių keleivių eilėse. Vieno rinktinės nario lagaminas apskritai liko Amsterdame.
„Tikroji audra jau praėjo, bet mums ji dar tęsiasi terminale. Buriuotojams jausmas pažįstamas: pirmiausia išgyveni audrą, o jai nurimus susiskaičiuoji nuostolius, apsilaižai žaizdas, susilopai bures ir plauki toliau. Braziliją jau pasiekėme. Dabar išgyvensime šią naktį, ryte susitvarkysime ir judėsime toliau. Kryptis nesikeičia – Rio“, – teigia K. Akromas.
Nors kelionė komandai jau tęsiasi beveik 30 valandų, galutinis skrydis į Rio de Žaneirą pagal naują skrydžių tvarkaraštį jų laukia jau tik pirmadienį popiet. Tai šiek tiek keis ir pasiruošimo tvarkaraštį prieš varžybas bei privers per trumpesnį nei planuota laiką susitvarkyti visus kranto registracijos reikalavimus prieš startą SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijoje.
Lietuvos SSL rinktinė SSL Gold Cup pasaulio taurės finalinių lenktynių serijoje startuos jau lapkričio 19-22 dienomis Brazilijoje, Rio de Žaneire. SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurė savo formatu yra Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžysis 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės.
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