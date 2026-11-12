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Olimpiečiai apie „SSL Gold Cup“ pasaulio taurės akvatoriją: laukia „klastingos“ sąlygos ir taktiniai iššūkiai

2026-11-12 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 12:38
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SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serijos metu Lietuvos SSL rinktinė varžysis akvatorijoje, kurioje lygiai prieš 10 metų vyko Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės. Pasak tąkart olimpiadoje Lietuvai atstovavusios Gintarės Volungevičiūtės Scheidt, akvatorija pasižymi komplikuotomis, specifinio pasiruošimo reikalaujančiomis sąlygomis.

Martinos Orsini / Gilles Morelle / Aistės Noreikaitės nuotr. | Organizatorių nuotr.

SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serijos metu Lietuvos SSL rinktinė varžysis akvatorijoje, kurioje lygiai prieš 10 metų vyko Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės. Pasak tąkart olimpiadoje Lietuvai atstovavusios Gintarės Volungevičiūtės Scheidt, akvatorija pasižymi komplikuotomis, specifinio pasiruošimo reikalaujančiomis sąlygomis.

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Olimpiados metu buvo numatytos bent kelios akvatorijos, kur galėjo vykti lenktynės – kai kurios atvirame vandenyne, kai kurios – įlankoje. Manau, SSL Gold Cup taurė vyks įlankoje. Tai reiškia, kad didelių bangų būti neturėtų, vandens paviršius bus labiau lygus. Tačiau iššūkių ten kels kiti dalykai – smarkiai besisukinėjantis, nestabilus vėjas ir, žinoma, srovės“, – dalinasi G. Volungevičiūtė Scheidt.

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Pasak jos, tiems, kas užaugo buriuodami tokiose akvatorijose kaip Kauno marios, besisukinėjantis ir nestabilus vėjas nėra naujiena, tačiau srovės lenktynių akvatorijoje reikalaus specialaus pasiruošimo.

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„Reikės pastudijuoti srovių lentelę, žinoti, kurią valandą, kokio stiprumo ir kokios krypties srovė vyraus, nes nuo to gali priklausyti, kurią distancijos pusę rinktis, kokius kitus taktinius sprendimus priimti“, – apie buriavimo subtilumus olimpinėje Rio de Žaneiro akvatorijoje pasakoja olimpietė.

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Į Rio de Žaneiro olimpiadą su tuometiniais Lietuvos atstovais G. Volungevičiūte Scheidt bei Juozu Bernotu, kaip treneris ir lydintis asmuo vyko ir dabartinis Lietuvos SSL rinktinės kapitonas Rokas Milevičius.

„Akvatorija man pažįstama, sąlygos ten labai nepastovios ir sunkiai nuspėjamos. Nors toje olimpiadoje nestartavau, tačiau drauge su sportininkais nagrinėdavome vyraujančias sąlygas, vėjo pasisukimų tendencijas, srovių lenteles. Tai – svarbi taktinio pasiruošimo dalis, kurią turėsime daryti ir SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijos metu“, – dalinasi R. Milevičius.

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Pasak jo, vietiniai buriuotojai arba tie, kurie toje ar panašioje akvatorijoje buriuoja dažniau šiuo atžvilgiu neišvengiamai turės pranašumą, tačiau tą patirtį Lietuvos komanda sieks perimti ir kitais būdais.

„Visada labai naudinga pasiklausinėti vietinių buriuotojų – jie gali duoti daug naudingos informacijos ir praktinių patarimų, sukauptų per ilgus buriavimo toje akvatorijoje metus. Žinoma, su tokiomis permainingomis sąlygomis neretai daug lemia ir sėkmė: ar atspėsi vėjo pasisukimą, bei distancijos pusę, kurioje vėjas stiprės greičiau, ar ne. Kita vertus, geras išankstinis pasiruošimas ir darnus komandos darbas tą sėkmę padeda „prisivilioti“ – dažniau „sekasi“ tiems, kas ruošiasi ir dirba“, – šypsosi kapitonas.

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Jo teigimu, komanda nuvykusi į Brazilija ir ruošdamasi startams planuoja turėti pasitarimų ir su G. Volungevičiūte Scheidt, kuri, nors ir nėra startinėje Lietuvos komandos sudėtyje, yra išplėstiniame komandos sąraše, o taip pat ir su jos vyru, legendiniu brazilų buriuotoju Robertu Scheidt, kuris, yra Brazilijos SSL rinktinės kapitonas ir Rio de Žaneiro lenktynių akvatorijos subtilumus tikrai išmano. Pati Brazilija į kovą varžybose stos tik nuo aštuntfinalio, nes yra pakankamai aukštai pagal pasaulinį SSL reitingą.

Lietuvos SSL rinktinė SSL Gold Cup pasaulio taurės finalinių lenktynių serijoje startuos jau lapkričio 19-22 dienomis Brazilijoje, Rio de Žaneire. SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurė savo formatu yra Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžysis 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės.

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