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Kasčiūnas: Vyriausybė neturi plano, kaip suvaldyti augančią valstybės skolą

2026-11-13 08:53 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 08:53
Pridėkite kaip šaltinį Google
Laurynas Kasčiūnas (ELTA nuotr.)
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Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, jog Vyriausybė neturi plano, kaip suvaldyti augančią valstybės skolą, tikina, jog dabartiniame biudžeto projekte numatytos pajamos ir išlaidos kelia klausimų.

„Aš už tai, kad Vyriausybė pasiūlytų planą, kaip ji suvaldys augančią skolą. Kol kas tokio plano nėra“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas.

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Vertindamas biudžeto projektą, politikas teigė, kad į jį žiūrima ne strategiškai, o dalis numatytų pajamų nėra pagrįstos. 

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Jis atkreipė dėmesį į praėjusią savaitę Valstybės kontrolės (VK) pateiktas išvadas dėl biudžete neatsispindinčių išlaidų ir 200 mln. eurų pajamų iš šešėlinės ekonomikos mažinimo.

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„Į dabartinį biudžetą reikia žiūrėti strategiškai, o strategiškai nežiūrima“, – kalbėjo konservatorius.

Pasak L. Kasčiūno, dėl tokių biudžeto planavimo trūkumų tikroji valstybės skola gali būti didesnė, nei skelbiama.

„Kitaip tariant, ta skola yra realiai dar didesnė, negu mums sako. Tai yra ir užslėptų socialdemokratų skolų biudžetas“, – teigė jis.

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Politiko vertinimu, dabartinė skolinimosi kryptis gali lemti, kad 2030 metais valstybės skola pasieks 60 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o jos aptarnavimui gali tekti skirti daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

„Jeigu mes įsisukame, o mes tikrai įsisuksime į tą visą skolinimosi spiralę, tai jau 2030-ais metais galime pasiekti 60 proc. skolos nuo BVP kriterijų. (...) Tai yra daugiau nei 2 milijardai skolų aptarnavimui“, – sakė L. Kasčiūnas.

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Kalbėdamas apie galimus mokesčių pakeitimus, konservatorius nurodė, kad pirmiausia Vyriausybė turėtų pateikti ilgalaikį skolos valdymo planą. Tik jį įvertinę konservatoriai spręstų, kuriuos mokestinius pasiūlymus palaikyti.

„Kai planas bus padėtas ant stalo, tada mes ir pasakysime, (…) kuriuos pasiūlymus mes paremsime, o kurių neparemsime“, – teigė jis.

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L. Kasčiūno manymu, šiuo metu viešai svarstomi mokestiniai pakeitimai nėra pakankami valstybės skolos problemai spręsti.

„Tie pasiūlymai, kurie dabar skamba viešojoje erdvėje, atrodo, kad visame tame skolos valdymo plane (yra – ELTA) tik kaip lašas jūroje“, – sakė konservatorių lyderis.

Kaip skelbė ELTA, šiuo metu Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola, visgi nepriklausomi auditoriai įspėja, kad deficitas bus didesnis.

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Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Siekiant papildyti biudžeto pajamas, valdantieji trečiadienį sutarė dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujo viršpelnio apmokestinimo schemos, kuri bus taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.

Biudžeto projektą šiomis savaitėmis apsvarstė komitetai, Seimo salėje pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d. Po pirmojo svarstymo projektas bus grąžintas tobulinti Vyriausybei.

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