Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Prieš lemiamą kovą – Lietuvos burlentininkės žingsnis aukštyn

2026-11-11 18:48 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 18:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vienintelė iš Lietuvos sportininkų varžybas Dakaro jaunimo olimpinėse žaidynėse tęsianti Milda Bržozovskytė po šios dienos lenktynių turėjo ir kuo pasidžiaugti.

Milda Bržozovskytė | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Vienintelė iš Lietuvos sportininkų varžybas Dakaro jaunimo olimpinėse žaidynėse tęsianti Milda Bržozovskytė po šios dienos lenktynių turėjo ir kuo pasidžiaugti.

REKLAMA
0

„Bic Techno 293“ burlente lenktyniaujanti lietuvė po šiandien surengtų dešimtojo, vienuoliktojo ir dvyliktojo plaukimų bendroje įskaitoje pakilo per vieną laiptelį – iš 23 į 22 vietą.

Palypėti aukštyn Lietuvos sportininkei padėjo pirmasis dienos plaukimas, kuriame ji finišavo 17-a. Kituose dviejuose 16-metė buvo 23-ia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmas plaukimas šiandien buvo labai geras. Ir startas sėkmingas, ir lenktynių metu gerai sekėsi. Pavyko normaliai pakonkuruoti su varžovėmis. Per antrą ir trečią plaukimus jau buvo sunkiau – nepavyko startuoti taip, kaip planavome. Bet viskas pataisoma“, – po varžybų stovėdama ant Atlanto vandenyno kranto Salyje teigė M. Bržozovskytė.

REKLAMA
REKLAMA

Buriuotoją į Senegalą kaip treneris atlydėjęs trejų olimpinių žaidynių dalyvis burlentininkas Juozas Bernotas antrino sportininkei: „Labai džiaugiuosi, nes Milda tikrai susitvarkė, susiėmė, jau pradėjo lenktyniauti ir grįžo į kovą. Rytoj laukia paskutiniai trys plaukimai. Šiandien Milda pakilo per vieną poziciją, kurią rytoj reikia išsaugoti. Labai tikiuosi, kad pavyks. Bandysime baigti varžybas kaip galima geriau.“

REKLAMA

Šiuo metu ir lietuvė, ir laiptelio žemiau esanti australė Sophie Brazer turi po 182 taškus, atmetus blogiausią rezultatą. Tad visuose rytojaus plaukimuose tarp jų virs atkakli kova. Itin sėkmingai susiklosčius varžyboms, galima kilti dar aukščiau.

Iš viso Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse startavo 14 Lietuvos sportininkų. Mūsų šalies atstovai Senegale iškovojo penkis medalius.

Auksą laimėjo dziudo kovotojas Tajus Babaičenko, sidabrą – 3×3 krepšinio rinktinė ir lengvaatletė ėjikė Justė Andrijauskaitė, o du medalius į Lietuvos taupyklę įdėjo sidabrą ir bronzą iškovojęs plaukikas Domas Vilimas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų