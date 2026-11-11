Prieš lemiamą kovą – Lietuvos burlentininkės žingsnis aukštyn

„Bic Techno 293“ burlente lenktyniaujanti lietuvė po šiandien surengtų dešimtojo, vienuoliktojo ir dvyliktojo plaukimų bendroje įskaitoje pakilo per vieną laiptelį – iš 23 į 22 vietą.
Palypėti aukštyn Lietuvos sportininkei padėjo pirmasis dienos plaukimas, kuriame ji finišavo 17-a. Kituose dviejuose 16-metė buvo 23-ia.
„Pirmas plaukimas šiandien buvo labai geras. Ir startas sėkmingas, ir lenktynių metu gerai sekėsi. Pavyko normaliai pakonkuruoti su varžovėmis. Per antrą ir trečią plaukimus jau buvo sunkiau – nepavyko startuoti taip, kaip planavome. Bet viskas pataisoma“, – po varžybų stovėdama ant Atlanto vandenyno kranto Salyje teigė M. Bržozovskytė.
Buriuotoją į Senegalą kaip treneris atlydėjęs trejų olimpinių žaidynių dalyvis burlentininkas Juozas Bernotas antrino sportininkei: „Labai džiaugiuosi, nes Milda tikrai susitvarkė, susiėmė, jau pradėjo lenktyniauti ir grįžo į kovą. Rytoj laukia paskutiniai trys plaukimai. Šiandien Milda pakilo per vieną poziciją, kurią rytoj reikia išsaugoti. Labai tikiuosi, kad pavyks. Bandysime baigti varžybas kaip galima geriau.“
Šiuo metu ir lietuvė, ir laiptelio žemiau esanti australė Sophie Brazer turi po 182 taškus, atmetus blogiausią rezultatą. Tad visuose rytojaus plaukimuose tarp jų virs atkakli kova. Itin sėkmingai susiklosčius varžyboms, galima kilti dar aukščiau.
Iš viso Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse startavo 14 Lietuvos sportininkų. Mūsų šalies atstovai Senegale iškovojo penkis medalius.
Auksą laimėjo dziudo kovotojas Tajus Babaičenko, sidabrą – 3×3 krepšinio rinktinė ir lengvaatletė ėjikė Justė Andrijauskaitė, o du medalius į Lietuvos taupyklę įdėjo sidabrą ir bronzą iškovojęs plaukikas Domas Vilimas.
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