JAV baseinuose – lietuvių dominavimas: Lukminas ir Trepočka skynė pergales

Lapkričio 6–7 dienomis Los Andžele vykusiame turnyre, kuriame varžėsi Pietų Kalifornijos, Arizonos, Arizonos valstijos ir UCLA universitetų komandos, ryškiausiai iš lietuvių pasirodė Arizonos universitetui atstovaujantis T. Lukminas. Jis triumfavo 200 jardų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje, distanciją įveikęs per 1:32.23 min. Dar vieną podiumo vietą lietuvis iškovojo 100 jardų rungtyje – finišavo antras (41.99 sek.). T. Lukminas taip pat prisidėjo prie savo komandos pasirodymo estafetėje. 400 jardų laisvojo stiliaus estafetėje, kurioje plaukė pirmąją atkarpą, Arizonos universiteto kvartetas užėmė trečiąją vietą. 50 jardų rungtyje lietuvis liko šeštas (19.30 sek.).
Žibėjo ir Arizonos valstijos universiteto atstovas K. Trepočka. Jis iš viso penkis kartus lipo ant apdovanojimų pakylos. Lietuvis antras finišavo tiek 200 jardų (1:32.72 min.), tiek 500 jardų (4:18.04 min.) laisvojo stiliaus rungtyse. Abiejuose plaukimuose K. Trepočka pagerino asmeninius rekordus. Sėkmingai jam susiklostė ir estafečių varžybos. Arizonos valstijos universiteto komanda užėmė antrąją vietą 4x50 jardų laisvojo stiliaus estafetėje, o 4x100 jardų kompleksinėje estafetėje, kurioje K. Trepočka plaukė paskutinę atkarpą, iškovojo pergalę. Dar vieną antrąją vietą komanda pasiekė 4×100 jardų laisvojo stiliaus estafetėje.
NCAA varžybose pasirodė ir Kentukio universiteto komandos narys Dž. Miškinis. Lapkričio 6 dieną Leksingtone vykusiame komandiniame susitikime su Ohajo valstijos universiteto plaukikais lietuvis startavo dviejose rungtyse. 500 jardų laisvuoju stiliumi D. Miškinis finišavo trečias (4:23.39 min.). Trečiąją vietą jis užėmė ir dvigubai ilgesnėje, 1000 jardų, distancijoje, kurią įveikė per 8:59.22 min.
Lapkričio 6-ąją Indianapolyje vykusiame CSL čempionate prizines vietas skynė ir Virdžinijos universitetui atstovaujanti S. Plytnykaitė. Lietuvė 100 jardų plaukimo krūtine rungtyje finišavo trečia (59.46 sek.). Šis rezultatas jai tapo asmeniniu rekordu ir leido įvykdyti „US Open“ normatyvą. S. Plytnykaitė prisidėjo ir prie Virdžinijos universiteto pergalės 200 jardų kompleksinėje estafetėje. Plaukdama krūtine savo atkarpą ji įveikė per 27.06 sek. Tuo metu 200 jardų laisvojo stiliaus estafetėje jos komanda liko ketvirta. Bendroje CSL čempionato įskaitoje Virdžinijos universiteto plaukikai užėmė trečiąją vietą.
Tris pergales ir vieną antrąją vietą iškovojo Vašingtono valstijos universitetui atstovaujanti B. Mileišytė. Lapkričio 6 dieną Pulmane vykusiame susitikime su Fresno valstijos universitetu lietuvė laimėjo 50 jardų laisvuoju stiliumi (22.19 sek.) ir 100 jardų peteliške (54.63 sek.). 100 jardų laisvojo stiliaus rungtyje B. Mileišytė finišavo antra (49.23 sek.) ir pagerino asmeninį rekordą. Dar vieną pirmąją vietą ji pelnė 4×100 jardų laisvojo stiliaus estafetėje, kurioje savo atkarpą įveikė per 51.65 sek.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.