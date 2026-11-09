„Mildai ir baisu buvo“: Lietuvos burlentininkę Dakare ištiko kraupus incidentas

Šuolininkui – šeštoji vieta
„Iba Mar Diop“ komplekso stadione pirmadienį lengvosios atletikos šuolio į aukštį rungties finale kovojo Redas Šiuipys.
Trenerių Juzefos ir Juozo Baikščių auklėtinis užėmė šeštąją vietą. Jis pirmaisiais šuoliais sėkmingai įveikė 180 cm, 190 cm, 197 cm ir 202 cm aukštį, tačiau visi trys mėginimai peršokti į 206 cm aukštį pakeltą kartelę buvo nesėkmingi. Lietuvio asmeninis ir šio sezono rekordas – 209 cm.
Auksą iškovojo 216 cm peršokęs Pietų Afrikos Respublikos atletas Matao leRoux.
„Pasirodymą vertinu ne per geriausiai, nes tikrai galėjau geriau. Gaila, kad nebuvo trenerės, nes būtų tikrai geriau, nuotoliu buvo žymiai sunkiau kalbėtis ir suprasti trenerei šuolį. Gaila, bet čia manau ne pabaiga“, – pasirodymą vertino R. Šiuipys.
Antradienį Lietuvos lengvaatlečių pasirodymą Dakare baigs dar viena Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinė Justė Andrijauskaitė. Ji startuos 5000 m sportinio ėjimo rungties finale.
Rytoj žaidynėse jėgas taip pat išmėgins boksininkė Miglė Griškonytė. Svorio kategorijos iki 60 kg aštuntfinalyje ji kovos su Rushanabonu Isoeva iš Uzbekistano. Šios dvikovos laimėtoja užsitikrins mažiausiai bronzos medalį.
Fechtuotojas – vienuoliktas
„Jaunimo olimpinės žaidynės buvo nuostabios – patyriau daug smagių akimirkų, susipažinau su naujais žmonėmis, apsikeičiau ženkliukais, sukaupiau daug gražių prisiminimų ir pirmą kartą turėjau galimybę apsilankyti Senegale“, – po debiuto Dakaro žaidynėse teigė Lietuvis fechtuotojas Dominikas Juras, užėmęs 11 vietą.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantis ir besitreniruojantis 15-metis tarp visų 14-os fechtavimo rapyra varžybų dalyvių buvo jauniausias.
Tačiau šios amžiaus grupės pasaulio reitinge, kuriame D.Juras – 11-as, jį lenkė tik Shing Him Harris Ho iš Honkongo (1 vieta) ir japonas Masashi Maeda (8). Būtent šie du sportininkai ir kovojo finale. O lietuviui varžybos baigėsi aštuntfinalyje.
Kvalifikacijos etape, kuriame 14 sportininkų buvo suskirstyti į dvi grupes po septynis, D.Juras laimėjo vieną iš šešių kovų – prieš Malio sportininką Thierno Hady Thiamą – ir 2-oje grupėje liko šeštas.
Grupių nugalėtojai gavo tiesioginius kelialapius į ketvirtfinalį, o visi kiti fechtuotojai varžėsi aštuntfinalyje.
D.Juras šiame etape kovojo su dviem metais vyresniu Danijos sportininku Hannibalu Lykke Kofoedu. Lietuvos sportininkas sėkmingai pradėjo akistatą, vienu metu pirmavo 8:4, tačiau danui pavyko pavyti ir aplenkti mūsų šalies atstovą. Iki dvikovos pabaigos likus kiek daugiau nei 2 min. į priekį vėl išsiveržė D.Juras (14:13), bet dviem tiksliais dūriais pergalę 15:14 išplėšė varžovas.
„Prieš varžybas jaučiausi užtikrintai tačiau pralaimėjus pirmąją kovą man nepavyko susigrąžinti pasitikėjimo savimi, todėl negalėjau pademonstruoti viso savo potencialo.
Kova dėl patekimo į ketvirtfinalį buvo labai atkakli. Deja, pralaimėjau vos vienu tašku. Jaučiau, kad kovą pradėjau gerai, tačiau išsiveržęs į priekį 8:4 šiek tiek atsipalaidavau, manydamas, kad jau laimėsiu. Deja, galiausiai taip nenutiko. Todėl kitą kartą žinosiu, kad negalima nuvertinti varžovo ir atsipalaiduoti net tada, kai pirmauju“, – atskleidė D.Juras.
Burlentininkei pasipylė kraujas
Dar trys plaukimai surengti „Bic Techno 293“ burlenčių varžybose.
Pirmąją dieną nesėkmingai startavusi Lietuvos atstovė Milda Bržozovskytė iš 23-iosios pozicijos nepakilo ir šiandien.
Pirmame pirmadienio plaukime ji nestartavo.
„Prasidėjo diena taip, kad ant vandens belaukiant starto Mildai pradėjo iš nosies labai stipriai bėgti kraujas. Nebuvo absoliučiai jokios pagalbos, kad priplauktų koks medicinos personalas. Absoliučiai nieko nebuvo. Nespėjome susitvarkyti kraujavimo ir teko praleisti pirmą plaukimą. Bet pavyko nusiraminti, pasiruošti antram ir trečiam. Tikrai sunku ir dėl to karščio, ir tokių iššūkių.
Atrodo, kad kraujas iš nosies nėra taip baisu, bet vis tiek, kai esi Atlanto vandenyne, Afrikoje, vanduo sūrus, visur tas kraujas su vandeniu susimaišęs vaizdas tikrai žiaurus. Mildai ir baisu buvo, niekas neplaukė padėti, trenerių kateris irgi toli, tai tos panikos buvo, bet viską susitvarkėme ir tęsėme varžybas. Rezultatas lentelėje kol kas nepasikeitė, bet tobulėja, gerėja, dar trys dienos, per tą laiką tikrai lipsime aukštyn“, – pasakojo sportininkę į Senegalą atlydėjęs olimpietis Juozas Bernotas.
Antrame ir trečiame šios dienos plaukimuose lietuvė buvo 21-a.
Iš viso burlentininkių varžybose numatyta surengti 15 plaukimų. Po jų lapkričio 12-ąją paaiškės galutinė įskaita.
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