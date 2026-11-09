Lietuvių varžovų treneris po pergalės Šiauliuose: „Čia niekada nebūna lengva“

Švedijos vyrų regbio rinktinės vyriausiasis treneris Alexanderis Laybourne'as po pergalės Šiauliuose džiaugėsi komandos reakcija į praėjusios savaitės nesėkmę. Anot jo, atvykti žaisti į Lietuvą niekada nėra lengva, o šįkart švedams teko įveikti ir papildomų sunkumų.
„Džiaugiamės iš Lietuvos išvykdami su pergale ir papildomu tašku. Po praėjusios savaitės rungtynių supratome, kad turime greitai persiorientuoti, pasimokyti iš klaidų ir savo progas paversti rezultatu. Žaidėjai puikiai sureagavo ir padarė būtent tai.
Lietuvoje žaisti niekada nebūna lengva, o šią savaitę susidūrėme ir su papildomais iššūkiais – dalis komandos žaidėjų sirgo, be to, dalį rungtynių teko žaisti mažumoje. Mane labiausiai sužavėjo tai, kaip komanda reagavo į sunkumus ir ieškojo sprendimų. Parodytas charakteris, atsparumas ir vienybė buvo išskirtiniai. Manau, kad šis pasirodymas puikiai atspindėjo, ką reiškia vilkėti Švedijos rinktinės marškinėlius.
Tai mums labai svarbi pergalė ir dar vienas žingsnis į priekį šios komandos tobulėjimo procese. Žaidėjai nusipelnė pasidžiaugti laimėjimu, tačiau netrukus pradės ruoštis kitą savaitgalį laukiančioms išvykos rungtynėms su Malta. Su šia rinktine dar nesame žaidę, tačiau ji laimėjo abu pirmuosius susitikimus, šį savaitgalį įveikė Vokietiją ir turi didelį palaikymą. Todėl tikimės sunkios kovos“, – sakė A. Laybourne'as.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.