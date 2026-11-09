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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Lietuvių varžovų treneris po pergalės Šiauliuose: „Čia niekada nebūna lengva“

2026-11-09 21:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 21:12
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Šeštadienį Lietuvos vyrų regbio rinktinė sužaidė antrąsias rungtynes Europos čempionato „Trophy“ divizione. Lietuviai Šiaulių regbio stadione 22:60 (15:33) pralaimėjo švedams, nors likus apie 20 min. komandas dar teskyrė 11 taškų (22:33).

Lietuvių ir švedų rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.
GALERIJA (9)

Šeštadienį Lietuvos vyrų regbio rinktinė sužaidė antrąsias rungtynes Europos čempionato „Trophy“ divizione. Lietuviai Šiaulių regbio stadione 22:60 (15:33) pralaimėjo švedams, nors likus apie 20 min. komandas dar teskyrė 11 taškų (22:33).

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Lietuva - Švedija (11.07)

Švedijos vyrų regbio rinktinės vyriausiasis treneris Alexanderis Laybourne'as po pergalės Šiauliuose džiaugėsi komandos reakcija į praėjusios savaitės nesėkmę. Anot jo, atvykti žaisti į Lietuvą niekada nėra lengva, o šįkart švedams teko įveikti ir papildomų sunkumų.

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„Džiaugiamės iš Lietuvos išvykdami su pergale ir papildomu tašku. Po praėjusios savaitės rungtynių supratome, kad turime greitai persiorientuoti, pasimokyti iš klaidų ir savo progas paversti rezultatu. Žaidėjai puikiai sureagavo ir padarė būtent tai.

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Lietuvoje žaisti niekada nebūna lengva, o šią savaitę susidūrėme ir su papildomais iššūkiais – dalis komandos žaidėjų sirgo, be to, dalį rungtynių teko žaisti mažumoje. Mane labiausiai sužavėjo tai, kaip komanda reagavo į sunkumus ir ieškojo sprendimų. Parodytas charakteris, atsparumas ir vienybė buvo išskirtiniai. Manau, kad šis pasirodymas puikiai atspindėjo, ką reiškia vilkėti Švedijos rinktinės marškinėlius.

Tai mums labai svarbi pergalė ir dar vienas žingsnis į priekį šios komandos tobulėjimo procese. Žaidėjai nusipelnė pasidžiaugti laimėjimu, tačiau netrukus pradės ruoštis kitą savaitgalį laukiančioms išvykos rungtynėms su Malta. Su šia rinktine dar nesame žaidę, tačiau ji laimėjo abu pirmuosius susitikimus, šį savaitgalį įveikė Vokietiją ir turi didelį palaikymą. Todėl tikimės sunkios kovos“, – sakė A. Laybourne'as.

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