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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Maltos regbininkai sukūrė istoriją – Vokietija patyrė netikėtą smūgį

2026-11-08 12:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 12:31
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Maltos regbio rinktinė šeštadienį pasiekė istorinę pergalę. 100-ąsias tarptautines rungtynes žaidę maltiečiai namuose 37:31 įveikė Vokietijos komandą ir pakilo į antrą Europos čempionato „Trophy“ diviziono turnyrinės lentelės vietą.

Nicholas Falzon nuotr. | Organizatorių nuotr.

Maltos regbio rinktinė šeštadienį pasiekė istorinę pergalę. 100-ąsias tarptautines rungtynes žaidę maltiečiai namuose 37:31 įveikė Vokietijos komandą ir pakilo į antrą Europos čempionato „Trophy“ diviziono turnyrinės lentelės vietą.

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Tony Bezzinos stadione vykusiose rungtynėse Maltos rinktinė pademonstravo geriausią savo pasirodymą per visą tarptautinių mačų istoriją. Prieš akistatą Vokietijos komanda pasaulio reitinge užėmė 34-ąją vietą ir buvo laikoma favorite, tačiau šeimininkai šį pranašumą neutralizavo kovingumu bei ryžtu.

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Maltos rinktinės treneris Philas Pretorius prieš rungtynes ragino auklėtinius nebijoti varžovų ir patiems diktuoti žaidimo sąlygas. Jo auklėtiniai puikiai įgyvendino šį planą – didžiąją pirmojo kėlinio dalį kontroliavo situaciją ir pranoko Vokietijos komandą.

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Po pertraukos vokiečiai suaktyvėjo ir ėmė grasinti varžovų pranašumui, tačiau maltiečiai nepasidavė. Du vėlyvi pelnyti žeminimai leido šeimininkams įtvirtinti pergalę 37:31.

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Ši pergalė ne tik leido Maltos rinktinei pakilti į antrąją „Trophy“ diviziono vietą, bet ir praktiškai užtikrino jai išlikimą šiame divizione kitam sezonui.

Malta praėjusiame cikle dar žaidė žemesniame – „Conference“ – divizione. Tuo tarpu vokiečiai tik šiemet iškrito iš aukščiausio Europos čempionato diviziono.

Prieš ciklo pradžią atrodė, kad Malta bus viena lietuvių konkurenčių kovoje dėl išlikimo divizione. Visgi, dabar klostosi tokia situacija, kad dėl išlikimo lietuviams (0 tšk.) teks kovoti su danais (0 tšk.). Lietuvių padėtį sunkina tai, kad su danais teks žaisti išvykoje, kur pernai lietuviai patyrė apmaudžią nesėkmę (34:38).

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