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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Po dar vieno skaudaus smūgio – atviras Lietuvos regbio rinktinės trenerio verdiktas

2026-11-07 18:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 18:23
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Lietuvos vyrų regbio rinktinė patyrė antrąją nesėkmę Europos čempionato „Trophy“ diviziono turnyre. Antrajame naujojo ciklo susitikime lietuviai Šiauliuose 22:60 (15:34) nusileido antrąją pergalę iškovojusiai Švedijos ekipai.

Lietuvių ir švedų rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.
GALERIJA (9)

Lietuvos vyrų regbio rinktinė patyrė antrąją nesėkmę Europos čempionato „Trophy“ diviziono turnyre. Antrajame naujojo ciklo susitikime lietuviai Šiauliuose 22:60 (15:34) nusileido antrąją pergalę iškovojusiai Švedijos ekipai.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Lietuva - Švedija (11.07)

„Vyrams po rungtynių pasakiau, kad regbis yra labai lengvas žaidimas – tu padarai klaidą, prastai gyniesi ir tave iškart baudžia. Ypač tokiame lygyje. Mes turime priprasti prie tokio lygio. Varžovų fiziškumas jiems labai padėjo, į jų standartai yra itin aukšto lygio. Turime ties tuo nemažai padirbėti“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris Mantvydas Tveraga.

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Šiame Europos čempionato cikle Lietuvos rinktinėje rungtyniauja nemažai naujokų ir jaunų žaidėjų. M. Tveragą džiugina jų atsidavimas.

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„Jaunimas mane nuteikia pozityviai. Tai yra mūsų ateitis. Jie pamatė, kur reikia tobulėti. Kalbant apie žaidėjus, tai visi atidavė 100 proc. jėgų. Atakose mačiau pakankamai pozityvius dalykus. Žinoma, mole ir grumtynėse dar mums yra sunku“, – pabrėžė M. Tveraga.

Kitas rungtynes lietuviai po savaitės žais išvykoje su Čekija.

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