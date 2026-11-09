Trečias titulas per šešerius metus: Larsonas prisijungė prie „Nascar“ legendų

„Hendrick Motorsports“ ekipos atstovas titulą užsitikrino dar sezono finalinių lenktynių pradžioje. Prieš jas K. Larsonas artimiausią persekiotoją Christopherį Bellą lenkė 67 taškais, o čempionatui laimėti jam pakako surinkti 9 tšk. Už startą amerikietis gavo vieną tašką, o pirmojo etapo pabaigoje finišavęs ketvirtas pridėjo dar septynis. Ch. Bellui nelaimėjus šio etapo, jis matematiškai prarado galimybę aplenkti K. Larsoną bendrojoje įskaitoje.
Apie užsitikrintą titulą lenktynininkui per radiją pranešė komandos vadovas Cliffas Danielsas. K. Larsonas į šią žinią sureagavo gana ramiai.
„Hendrick Motorsports“ savininkas Rickas Hendrickas taip pat pasveikino pilotą ir juokaudamas paragino jį važiuoti šonu palei trasos sieną. K. Larsonas paklausė šio patarimo, tačiau netrukus pramušė galinę dešinę padangą ir buvo priverstas neplanuotai sustoti techninio aptarnavimo zonoje. Taip jis prarado galimybę kovoti dėl pergalės lenktynėse.
„Kai sužinojau, kad jau užsitikrinome titulą, pradėjau vairuoti kaip idiotas. Labiausiai pykstu ant savęs“, – po finišo sakė K. Larsonas.
Pačias lenktynes laimėjo „Team Penske“ atstovas Ryanas Blaney. Jis aplenkė Tylerį Reddicką likus kiek daugiau nei vienam ratui iki finišo. Trečias finišavo Williamas Byronas, o K. Larsonas liko 12-as.
Po finišo K. Larsonas apsikabino komandos narius ir kartu su trimis vaikais užlipo ant savo „Chevrolet“ automobilio švęsti dar vieno titulo.
Trečiasis NASCAR „Cup Series“ titulas K. Larsonui leido prisijungti prie išskirtinio klubo. Jis tapo vos 11-uoju lenktynininku istorijoje, kuriam pavyko triumfuoti šiame čempionate bent tris kartus. Pastarąjį kartą du sezonus iš eilės čempionu tapo Jimmie Johnsonas, kuris 2006–2010 metais laimėjo net penkis titulus iš eilės.
K. Larsonas šį sezoną pademonstravo įspūdingą formą atkrintamosiose varžybose. Prieš tai jis net 51 lenktynes iš eilės nebuvo iškovojęs pergalės, tačiau per paskutines devynerias atkrintamųjų lenktynes triumfavo tris kartus ir aštuoniose finišavo tarp dešimties geriausiųjų.
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