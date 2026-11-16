Europos iki 23-ejų metų čempionate Kroatijoje – septyni Lietuvos boksininkai

Pirmasis Senojo žemyno pirmenybes pradės Mykolas Brokas (svorio kategorija iki 60 kg), kuris lapkričio 16 d. (pirmadienį) šešioliktfinalyje susitiks su lenku Jakubu Palka.
Lapkričio 17 d. (antradienį) mūsų lauks net trijų lietuvių kovos. Nojus Šmatauskas (iki 65 kg) šešioliktfinalyje boksuosis su Izraelio atstovu Adrianu Warwaru, Vladimiras Abramovas (iki 75 kg) šešioliktfinalyje rungsis su kartvelu Giorgiu Natroshviliu, o Martinas Moisejenko (iki 85 kg) aštuntfinalyje išbandys italo Marvino Ghilarducci jėgas.
Burtų keliu į aštuntfinalį patekęs Edgaras Trotenskis (iki 70 kg) lapkričio 18 d. (trečiadienį) susitiks su belgo Idrisso Ahmedo Khlifio ir azero Nijato Alirzayevo ketvirtfinalio poros laimėtoju.
Galiausiai lapkričio 20 d. (penktadienį) pasirodymą Europos čempionate pradės ir merginos – Marija Šmakotinaitė (iki 48 kg) ketvirtfinalyje boksuosis su ukrainiete Sofia Turbinina, o Beatričė Savickaitė (iki 60 kg) ketvirtfinalyje bandys įveikti airę Grace Conway.
Kartu su sportininkais Kroatijoje dirbs treneriai kėdainietis Bronislavas Šimokaitis ir kaunietis Raimundas Plukas. Į Senojo žemyno pirmenybes Poreče išvyko ir teisėjas iš Lietuvos – panevėžietis Mindaugas Urbonavičius.
Iš viso Europos iki 23-ejų metų bokso čempionate Kroatijoje varžysis 276 sportininkai iš 40 Senojo žemyno valstybių – 185 vyrai ir 91 moteris.
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