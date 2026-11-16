Arvydas Mockus tapo Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionu

Sidabrą pelnė 2022–2023 m. Lietuvos čempionas Juozas Viskontas, bronzą – vienas iš 2023–2024 m. čempionų Eugenijus Paleckis. Abu nuo nugalėtojo atsiliko puse taško, o jų vietas nulėmė papildomi rodikliai.
Korespondencinių šachmatų partijos žaidžiamos nuotoliniu būdu, o vienam ėjimui apgalvoti žaidėjas gali skirti kelias dienas. Anksčiau šachmatininkai ėjimus siųsdavo paštu, šiandien juos atlieka internetu. Kol vienoje partijoje laukia varžovo atsakymo, kitoje jau gali būti jų eilė. Šiame Lietuvos čempionate kiekvienas dalyvis vienu metu žaidė keturiolika partijų.
Turėdami daugiau laiko, žaidėjai gali kelis kartus grįžti prie tos pačios pozicijos, išnagrinėti skirtingus planus ir juos patikrinti šachmatų programomis. Čia praverčia šachmatų teorijos išmanymas, kantrybė analizuojant ir gebėjimas pasirinkti ėjimą iš kelių perspektyvių variantų. Abiem varžovams galint taip kruopščiai patikrinti sumanymus, pergalių pasitaiko retai. Iš 56 šio čempionato partijų tik aštuonios baigėsi pergale.
A. Mockus šachmatais pradėjo domėtis dar vaikystėje, jo pirmuoju treneriu buvo V. Lakiūnas. Po ilgesnės pertraukos prie šachmatų grįžęs jau suaugęs, A. Mockus jis ėmė spręsti šachmatų uždavinius, treniruoti sprendėjus ir organizuoti varžybas. Nuo 2024 m. Mockus eina kasmetinio tarptautinio šachmatų uždavinių sprendimo konkurso (ISC) centrinio kontrolieriaus pareigas
Nuo 2022 metų A. Mockus treniruoja Lietuvos šachmatų uždavinių sprendėjų rinktinę. Per šį laikotarpį Lietuvos komanda penkis kartus tapo Europos čempionatų prizininke – iškovojo aukso, tris sidabro ir bronzos medalius. Pasaulio čempionatuose rinktinė tris kartus lipo ant prizininkų pakylos – du kartus iškovojo sidabrą ir kartą bronzą..
A. Mockus taip pat yra Martyno Limonto mokyklos įkūrėjas. Mokykla skirta šachmatų uždavinių sprendimo populiarinimui ir jaunųjų sprendėjų ugdymui. Jos veikloje dalyvauja ir tarptautinių rezultatų pasiekę Lietuvos sprendėjai – Martynas Limontas, pasaulio ir Europos varžybų prizininkas, bei Kevinas Kuznecovas, Europos jaunių čempionas ir tarptautinių varžybų prizininkas.
Šį kartą A. Mockus pats sėdo prie lentos jau kitoje šachmatų disciplinoje. Korespondencinių šachmatų čempionate jis užėmė pirmąją vietą, o tai – pirmasis jo Lietuvos korespondencinių šachmatų čempiono titulas.
44-ojo Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionato startas numatytas lapkričio 27 d. Registracija vyksta iki lapkričio 20 d. Lietuvos korespondencinių šachmatų federacija numato, kad turnyre varžysis 13–15 žaidėjų.
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