„Cavaliers“ priėmė sprendimą dėl iš Europos sugrįžusio Hezonjos ateities

Lapkričio 15 dieną baigėsi terminas, iki kurio Klivlando klubas galėjo atsisakyti kroato paslaugų neišmokėdamas visos sutartyje numatytos sumos.
Kadangi M. Hezonja liko komandos sudėtyje, jo vienerių metų 2,85 mln. JAV dolerių vertės kontraktas tapo visiškai garantuotas.
Praėjusią vasarą 31-erių kroatas nusprendė palikti Madrido „Real“ ir dar kartą išbandyti jėgas stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje.
2025–2026 metų sezone M. Hezonja buvo pripažintas naudingiausiu Ispanijos čempionato žaidėju. Jis vidutiniškai pelnė po 17,5 taško, atkovojo 4,9 kamuolio, atliko 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir perėmė po 1 kamuolį.
2015 metų NBA naujokų biržoje penktuoju šaukimu pasirinktas kroatas stipriausioje pasaulio lygoje paskutinį kartą rungtyniavo 2020 metais.
Sugrįžęs į NBA M. Hezonja sėkmingai įsiliejo į „Cavaliers“ rotaciją ir tapo svarbiu atsarginių žaidėjų suolelio nariu.
Per pirmąsias 14 sezono rungtynių puolėjas vidutiniškai pelno po 8,6 taško, atkovoja 5,4 kamuolio ir atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo. Kroatas aikštėje praleidžia po 19,3 minutės ir pataiko 47,1 proc. metimų iš žaidimo.
Ryškiausią sezono pasirodymą M. Hezonja surengė šeštadienį, kai „Cavaliers“ be visų penkių įprastų starto penketo žaidėjų 127:117 įveikė Dalaso „Mavericks“.
Pirmą kartą šį sezoną rungtynes starto penkete pradėjęs kroatas per 34 minutes pelnė 22 taškus (9/12 metimų iš žaidimo), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Septynias pergales ir tiek pat pralaimėjimų turinti „Cavaliers“ artimiausiose rungtynėse namuose priims Čikagos „Bulls“.
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