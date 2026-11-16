Harperio ir Wembanyamos vedama „Spurs“ pratęsė įspūdingą pergalių seriją

San Antonijaus klubas išvykoje 110:102 palaužė varžovus, kuriems tai buvo jau 12-asis pralaimėjimas paeiliui.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Dylanas Harperis, pelnęs 31 tašką ir atkovojęs 9 kamuolius.Victoras Wembanyama surinko 26 taškus, atkovojo 11 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo net 5 metimus.
Stephonas Castle'as pridėjo 20 taškų ir 9 rezultatyvius perdavimus, o Keldonas Johnsonas pasižymėjo dvigubu dubliu – 11 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.
„Jazz“ gretose išsiskyrė Mo Bamba, kuris pelnė 26 taškus ir pataikė visus 6 tritaškius.
Darrynas Petersonas pridėjo 17 taškų, Brice'as Sensabaugh – 14 taškų ir 7 atkovotus kamuolius, o Keyonte George'as surinko 13 taškų bei 8 rezultatyvius perdavimus.
Rungtynių pradžioje geriau sekėsi šeimininkams. Pirmajame kėlinyje Jutos krepšininkai per aštuonias atakas pataikė septynis metimus ir susikrovė dviženklį pranašumą (33:23).
Vis dėlto „Spurs“ dar iki ilgosios pertraukos panaikino atsilikimą, o trečiojo kėlinio pradžioje po S. Castle'o ir D. Harperio sėkmingų epizodų pirmavo 67:57.
„Jazz“ sugebėjo atsitiesti ir po D. Petersono tritaškio trumpam persvėrė rezultatą (70:69), tačiau svečiai atsakė spurtu 10:0.
Lemiamame ketvirtyje Jutos ekipa vėl perėmė iniciatyvą ir pirmavo didžiąją jo dalį. Tuomet svarbiausiu metu iniciatyvos ėmėsi D. Harperis. Jis pataikė du tritaškius iš eilės ir išlygino rezultatą (100:100).
Likus 2 minutėms ir 30 sekundžių S. Castle'as realizavo abi baudas bei išvedė „Spurs“ į priekį (102:100). San Antonijaus ekipa surengė spurtą 14:4, kurį likus 47 sekundėms vainikavo S. Castle'o perimtas kamuolys ir dėjimas (108:102).
„Spurs“ taip pat dominavo greitajame puolime, kuriame varžovus pranoko net 27:5.
Kitose rungtynėse San Antonijaus klubas namuose priims Detroito „Pistons“, o „Jazz“ išvykoje susitiks su Los Andželo „Clippers“.
„Jazz“: Mo Bamba 26 (4/7 dvit., 6/6 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Darrynas Petersonas 17 (4/11 dvit., 3/9 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Brice Sensabaughas 14 (7/9 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam.), Keyonte George 13 (4/11 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.), Ace Bailey (1/5 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Joshas Okogie (6 atk. kam.) po 7, Joshas Greenas (2/4 trit.), Tony Bradley (3/5 dvit.) ir Svi Mykhailiukas po 6.
„Spurs“: Dylanas Harperis 31 (10/16 dvit., 2/7 trit., 9 atk. kam., 4 rez. perd.), Victoras Wembanyama 26 (6/9 dvit., 4/12 trit., 10 atk. kam., 6 rez. perd., 5 blk.), Stephonas Castle 20 (6/9 dvit., 4 atk. kam., 4 per. kam., 9 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 11 (10 atk. kam.), Jordanas McLaughlinas 10, Devinas Vassellas 6 (3/8 dvit., 6 atk. kam.), Julianas Champagnie 4 (5 atk. kam.), Luke Kornetas 2.
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