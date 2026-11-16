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Jakučionis sužaidė geriausias NBA karjeros rungtynes

2026-11-16 06:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 06:26
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Geriausias karjeros rungtynes NBA čempionate sužaidė Kasparas Jakučionis, tačiau lietuvio atstovaujama Milvokio „Bucks“ komanda patyrė dar vieną skaudų pralaimėjimą.

Jakučionis | Scanpix nuotr.

Geriausias karjeros rungtynes NBA čempionate sužaidė Kasparas Jakučionis, tačiau lietuvio atstovaujama Milvokio „Bucks“ komanda patyrė dar vieną skaudų pralaimėjimą.

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Milvokio klubas namuose 106:113nusileido Atlantos „Hawks“ krepšininkams, nors antrajame kėlinyje turėjo net 22 taškų pranašumą.

Liwtuvis pralaimėjusiems per 26 minutes įmetė 25 taškus (5/6 dvit., 4/10 trit., 3/3 baud.), sugriebė 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, tačiau po dukart suklydo ir prasižengė.

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Ankstesnis jo rekordas buvo 22 taškai.

Nepaisant sėkmingo K. Jakučionio pasirodymo, „Bucks“ pralaimėjo jau dešimtąsias rungtynes iš eilės. Milvokio ekipa per pirmuosius 14 sezono susitikimų iškovojo vos vieną pergalę.

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Tai prasčiausias klubo sezono startas per pastaruosius 52 metus. Paskutinį kartą taip nesėkmingai „Bucks“ pradėjo 1974–1975 metų sezoną, kai dėl traumos negalėjo rungtyniauti Kareemas Abdul-Jabbaras.

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Vienintelę šio sezono pergalę Milvokio komanda iškovojo spalio 26 dieną prieš Indianos „Pacers“.

Ilgiausia pralaimėjimų serija klubo istorijoje siekia 15 rungtynių ir buvo užfiksuota 1995–1996 metų sezone.

Šį kartą „Bucks“ rungtynes pradėjo užtikrintai. Pirmajame kėlinyje šeimininkai pataikė 58 proc. metimų ir susikrovė 19 taškų pranašumą (37:18).

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Kyle’as Kuzma per pirmąsias 12 minučių pelnė 12 taškų, o antrojo kėlinio pradžioje Milvokio persvara išaugo iki 22 taškų.

Vis dėlto „Hawks“ surengė įspūdingą sugrįžimą ir dar prieš ilgąją pertrauką persvėrė rezultatą. Paskutinėmis antrojo kėlinio sekundėmis Dysono Danielso dvitaškis išvedė svečius į priekį 55:53.

Trečiajame kėlinyje Atlantos pranašumas buvo išaugęs iki 13 taškų, tačiau „Bucks“ nepasidavė ir lemiamomis minutėmis dar priartėjo iki trijų taškų.

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Vis dėlto likus 17 sekundžių CJ McCollumas pataikė svarbų metimą ir įtvirtino svečių pergalę.

Nugalėtojų gretose Nickeilas Alexanderis-Walkeris ir C. McCollumas pelnė po 20 taškų. Onyeka Okongwu surinko 16 taškų ir atkovojo 11 kamuolių, o Jalenas Johnsonas pridėjo 14 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.

Corey Kispertas nuo atsarginių suolo taip pat pelnė 14 taškų.

„Bucks“ komandoje be K. Jakučionio išsiskyrė Gary Trentas, surinkęs 18 taškų. K. Kuzma pridėjo 14, o Braydenas Burriesas – 13 taškų.

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Milvokio ekipa vertėsi be sergančio Ryano Rollinso ir Ousmane’o Diengo, kuriam dėl lūžusio kairės rankos piršto pirmadienį numatyta operacija.

Kitose rungtynėse „Bucks“ išvykoje susitiks su Majamio „Heat“, o „Hawks“ taip pat svečiuose žais su Oklahomos „Thunder“.

„Bucks“: Kasparas Jakučionis 25 (5/6 dvit., 4/10 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Gary Trentas 18 (4/12 trit.), Kyle Kuzma 14 (2/5 dvit., 3/6 trit., 6 atk. kam.), Braydenas Burriesas 13 (2/5 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Mylesas Turneris (7 atk. kam.) ir Kel'elas Ware (11 atk. kam.) po 8, Jaime Jaquezas 6 (2/4 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Tyleris Herro (2/8 dvit., 0/5 trit., 5 atk. kam., 5 kld.) ir Nate Amentas po 5, Jericho Simsas 4.

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„Hawks“: CJ McCollumas (4/7 dvit., 4 atk. kam., 4 per. kam.) ir Nickeilas Alexander-Walkeris (5/7 dvit., 2/8 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) po 20, Onyeka Okongwu 16 (3/8 trit., 11 atk. kam.), Jalenas Johnsonas (5/11 dvit., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.) ir Corey Kispertas (3/6 trit.) po 14, Dysonas Danielsas 9 (4/8 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Aaronas Wigginsas 7 (1/5 trit., 4 kld.), RayJ Dennis 6, Zuby Ejioforas 4, Luguentzas Dortas 3 (4 atk. kam.).


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