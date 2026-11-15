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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

LeBronas sužaidė istorines NBA rungtynes ir šventė pergalę

2026-11-15 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 22:31
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NBA pergalę iškovojo Filadelfijos „76ers“ komanda, kuri namuose 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37) įveikė Indianos „Pacers“ krepšininkus.

LeBronas Jamesas | Scanpix nuotr.

NBA pergalę iškovojo Filadelfijos „76ers“ komanda, kuri namuose 131:124 (29:35, 29:22, 39:30, 34:37) įveikė Indianos „Pacers“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jaylenas Brownas, pelnęs 31 tašką (9/12 dvit.). Tyrese’as Maxey pridėjo 27 taškus, o LeBronas Jamesas surinko 15 taškų ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

L. Jamesas įsirašė į NBA istoriją. „76ers“ žvaigždė aplenkė Jasoną Kiddą (12 091 rezultatyvus perdavimas) ir pakilo į trečiąją vietą visų laikų NBA rezultatyvių perdavimų sąraše. Per karjerą 41-erių krepšininkas jau atliko 12 092 rezultatyvius perdavimus. Dabar L. Jamesą lenkia tik Chrisas Paulas (12 552) ir nepralenkiamas šios kategorijos lyderis Johnas Stocktonas (15 806).

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„Pacers“ ekipoje išsiskyrė Pascalis Siakamas, pelnęs 31 tašką (12/16 dvit.). Kelly Oubre jaunesnysis pridėjo 16 taškų, o Quentonas Jacksonas surinko 15 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

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Lemiamas rungtynių lūžis įvyko trečiojo kėlinio pabaigoje ir ketvirtojo pradžioje. „76ers“ po T. Maxey tritaškio įgijo dviženklę persvarą (95:85), o J. Brownas lemiamo ketvirčio pradžioje pelnė penkis taškus iš eilės ir padidino pranašumą iki 102:87.

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Vis dėlto „Pacers“ nepasidavė. P. Siakamo vedami svečiai likus kiek daugiau nei trims minutėms sumažino atsilikimą iki 115:119. Tačiau Kentaviouso Caldwello-Pope’o tritaškis ir Deano Wade’o trijų taškų vertės ataka leido Filadelfijos klubui vėl nutolti 125:115 ir išsaugoti pergalę.

Abi komandos itin taikliai atakavo iš dviejų taškų zonos. „76ers“ pataikė 29 dvitaškius iš 43 (67,4 proc.), o „Pacers“ – 40 iš 59 (67,8 proc.).

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Artimiausias rungtynes „76ers“ žais lapkričio 17 dieną išvykoje su Bruklino „Nets“, o „Pacers“ lapkričio 19 dieną namuose priims Hjustono „Rockets“.

„76ers“: Jaylenas Brownas 31 (9/12 dvit., 3/6 trit., 5 kld.), Tyrese Maxey 27 (4/9 dvit., 5/10 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), LeBronas Jamesas 15 (5/6 dvit., 6 atk. kam., 11 rez. perd.), Deanas Wade (3/4 trit., 7 atk. kam.) ir Anfernee Simonsas (4/5 dvit., 1/4 trit.) po 12, Jabari Walkeris (3/6 trit., 7 atk. kam.) ir VJ Edgecombe (5/7 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.) po 11, Kentavious Caldwell-Pope 9 (2/5 trit., 5 atk. kam.), Labaronas Philonas 3.

„Pacers“: Pascalis Siakamas 31 (12/16 dvit.), Kelly Oubre 16 (4/6 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam.), Quentonas Jacksonas 15 (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Aaronas Nesmithas (4/6 dvit., 0/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir T.J. McConnellas (6/9 dvit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.) po 12, Jay Huffas 11 (3/3 trit.), Ivica Zubac (3/6 dvit., 5 atk. kam.) ir Jalenas Slawsonas (5 atk. kam.) po 8, Obi Toppinas 5, Larry Nance 4, Jarace Walkeris 2 (0/4 trit., 5 atk. kam.).

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