Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičius siautėjo Finikse, o „Lakers“ vos neiššvaistė 31 taško pranašumo

2026-11-16 06:57 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 06:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aštuntąją pergalę iš eilės NBA čempionate iškovojo Los Andželo „Lakers“ komanda, kurios lyderis Luka Dončičius surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą.

Dončičius | Scanpix nuotr.

Aštuntąją pergalę iš eilės NBA čempionate iškovojo Los Andželo „Lakers“ komanda, kurios lyderis Luka Dončičius surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą.

REKLAMA
0

Los Andželo klubas išvykoje 131:123 įveikė Finikso „Suns“ krepšininkus, nors ketvirtajame kėlinyje vos neiššvaistė triuškinamo pranašumo.

L. Dončičius pelnė 43 taškus, pataikė 5 tritaškius ir realizavo 12 iš 14 baudų metimų. Slovėnui tai buvo jau šeštosios šio sezono rungtynės, kuriose jis surinko bent 40 taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie pergalės svariai prisidėjo Quentinas Grimesas, pelnęs 22 taškus ir pataikęs 5 tritaškius iš 6.

REKLAMA
REKLAMA

„Lakers“ šiame susitikime vertėsi be antro pagal rezultatyvumą komandos žaidėjo Austino Reaveso, kuris rungtynėse su Milvokio „Bucks“ susimušė kulną.

REKLAMA

Vis dėlto tai nesustabdė rezultatyviausios NBA komandos puolimo.

L. Dončičius nuo pirmųjų minučių ėmėsi iniciatyvos ir tiesiogiai prisidėjo prie pirmųjų 10 komandos taškų – pats pelnė 8 ir atliko rezultatyvų perdavimą.

Iki ilgosios pertraukos slovėnas jau buvo surinkęs 25 taškus, o „Lakers“ pirmavo 64:54.

Trečiajame kėlinyje svečiai dar labiau padidino apsukas. Per pirmąsias penkias minutes jų pranašumas išaugo iki 20 taškų, o vėliau pasiekė net 31 tašką.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ketvirtajame kėlinyje „Suns“ surengė įspūdingą sugrįžimą.Collinas Gillespie per lemiamą ketvirtį pelnė 12 iš savo 26 taškų, o likus minutei ir 5 sekundėms jo dvitaškis sumažino šeimininkų atsilikimą iki penkių taškų (121:126).

Vis dėlto „Lakers“ pergalės iš rankų nepaleido. Likus 34 sekundėms Q. Grimesas pataikė tritaškį nuo lentos, o L. Dončičius dviem baudų metimais įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Suns“ lyderis Devinas Bookeris pelnė 17 taškų, tačiau pataikė vos 4 metimus iš 14 ir prametė visus keturis tritaškius.

Įdomu tai, kad D. Bookeris ketvirtajame kėlinyje apskritai nežaidė, nors būtent tuomet Finikso ekipa sparčiai mažino atsilikimą.

Kitose rungtynėse „Lakers“ namuose priims Šarlotės „Hornets“, o „Suns“ išvykoje susitiks su Denverio „Nuggets“.

REKLAMA

„Suns“: Collinas Gillespie 26 (5/10 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Luke Kennardas 18 (4/5 dvit., 3/9 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Devinas Bookeris 17 (4/10 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Milesas Bridgesas (4/5 dvit., 2/5 trit.) ir Jordanas Goodwinas (1/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.) po 14, Koa Peatas 10 (5/7 dvit.), Jalenas Greenas 9 (3/5 dvit., 1/6 trit.), Khamanas Maluachas 7 (4 atk. kam.), Oso Ighodaro 4, Ryanas Dunnas 3 (6 atk. kam.), Dillonas Brooksas 1.

REKLAMA

„Lakers“: Luka Dončičius 43 (8/15 dvit., 5/13 trit., 9 rez. perd.), Quentinas Grimesas 22 (5/6 trit., 6 atk. kam.), Collinas Sextonas 16 (4/6 dvit., 2/5 trit.), Walkeris Kessleris 14 (4/5 dvit., 12 atk. kam.), Jake LaRavia (2/6 trit.) ir Matisse Thybulle (2/6 trit., 8 atk. kam., 4 kld.) po 12, Ziaire Williamsas 6, Sandro Mamukelashvili 4 (0/4 trit.), Jarredas Vanderbiltas 2 (4 atk. kam.).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų