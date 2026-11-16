Dončičius siautėjo Finikse, o „Lakers“ vos neiššvaistė 31 taško pranašumo

Los Andželo klubas išvykoje 131:123 įveikė Finikso „Suns“ krepšininkus, nors ketvirtajame kėlinyje vos neiššvaistė triuškinamo pranašumo.
L. Dončičius pelnė 43 taškus, pataikė 5 tritaškius ir realizavo 12 iš 14 baudų metimų. Slovėnui tai buvo jau šeštosios šio sezono rungtynės, kuriose jis surinko bent 40 taškų.
Prie pergalės svariai prisidėjo Quentinas Grimesas, pelnęs 22 taškus ir pataikęs 5 tritaškius iš 6.
„Lakers“ šiame susitikime vertėsi be antro pagal rezultatyvumą komandos žaidėjo Austino Reaveso, kuris rungtynėse su Milvokio „Bucks“ susimušė kulną.
Vis dėlto tai nesustabdė rezultatyviausios NBA komandos puolimo.
L. Dončičius nuo pirmųjų minučių ėmėsi iniciatyvos ir tiesiogiai prisidėjo prie pirmųjų 10 komandos taškų – pats pelnė 8 ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Iki ilgosios pertraukos slovėnas jau buvo surinkęs 25 taškus, o „Lakers“ pirmavo 64:54.
Trečiajame kėlinyje svečiai dar labiau padidino apsukas. Per pirmąsias penkias minutes jų pranašumas išaugo iki 20 taškų, o vėliau pasiekė net 31 tašką.
Tačiau ketvirtajame kėlinyje „Suns“ surengė įspūdingą sugrįžimą.Collinas Gillespie per lemiamą ketvirtį pelnė 12 iš savo 26 taškų, o likus minutei ir 5 sekundėms jo dvitaškis sumažino šeimininkų atsilikimą iki penkių taškų (121:126).
Vis dėlto „Lakers“ pergalės iš rankų nepaleido. Likus 34 sekundėms Q. Grimesas pataikė tritaškį nuo lentos, o L. Dončičius dviem baudų metimais įtvirtino pergalę.
„Suns“ lyderis Devinas Bookeris pelnė 17 taškų, tačiau pataikė vos 4 metimus iš 14 ir prametė visus keturis tritaškius.
Įdomu tai, kad D. Bookeris ketvirtajame kėlinyje apskritai nežaidė, nors būtent tuomet Finikso ekipa sparčiai mažino atsilikimą.
Kitose rungtynėse „Lakers“ namuose priims Šarlotės „Hornets“, o „Suns“ išvykoje susitiks su Denverio „Nuggets“.
„Suns“: Collinas Gillespie 26 (5/10 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Luke Kennardas 18 (4/5 dvit., 3/9 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Devinas Bookeris 17 (4/10 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Milesas Bridgesas (4/5 dvit., 2/5 trit.) ir Jordanas Goodwinas (1/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.) po 14, Koa Peatas 10 (5/7 dvit.), Jalenas Greenas 9 (3/5 dvit., 1/6 trit.), Khamanas Maluachas 7 (4 atk. kam.), Oso Ighodaro 4, Ryanas Dunnas 3 (6 atk. kam.), Dillonas Brooksas 1.
„Lakers“: Luka Dončičius 43 (8/15 dvit., 5/13 trit., 9 rez. perd.), Quentinas Grimesas 22 (5/6 trit., 6 atk. kam.), Collinas Sextonas 16 (4/6 dvit., 2/5 trit.), Walkeris Kessleris 14 (4/5 dvit., 12 atk. kam.), Jake LaRavia (2/6 trit.) ir Matisse Thybulle (2/6 trit., 8 atk. kam., 4 kld.) po 12, Ziaire Williamsas 6, Sandro Mamukelashvili 4 (0/4 trit.), Jarredas Vanderbiltas 2 (4 atk. kam.).
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