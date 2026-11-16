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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Istorinis Youngo vakaras: per 512 NBA rungtynių taip dar nebuvo nutikę

2026-11-16 07:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 07:06
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Ketvirtąją pergalę iš eilės NBA čempionate iškovojo Hjustono „Rockets“ komanda, kurios rungtynėse buvo užfiksuotas neįprastas Trae Youngo antirekordas.

Youngas | Scanpix nuotr.

Ketvirtąją pergalę iš eilės NBA čempionate iškovojo Hjustono „Rockets“ komanda, kurios rungtynėse buvo užfiksuotas neįprastas Trae Youngo antirekordas.

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Hjustono klubas išvykoje 147:119 sutriuškino Vašingtono „Wizards“ krepšininkus ir pasiekė savo sezono rezultatyvumo rekordą.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Amenas Thompsonas, pelnęs 26 taškus. Kevinas Durantas pridėjo 25, o Alperenas Sengunas surinko 19 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

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Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė „Wizards“ gynėjo T. Youngo pasirodymas.

Keturis kartus NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs amerikietis pirmą kartą karjeroje rungtynes baigė nepelnęs nė taško. Jis prametė visus 5 metimus iš žaidimo.

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Iki šiol T. Youngas buvo pasižymėjęs taškais visose 511 NBA reguliariojo sezono rungtynių, kuriose atstovavo Atlantos „Hawks“ ir „Wizards“ komandoms.

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Vašingtono ekipoje rezultatyviausiai žaidė Alexas Sarras, pelnęs 24 taškus. AJ Dybantsa pridėjo 16 taškų, tačiau pataikė tik 6 metimus iš 18.

„Wizards“ patyrė septintąjį pralaimėjimą iš eilės. Sezoną keturiomis pergalėmis per septynerias rungtynes pradėjusi komanda paskutinį kartą laimėjo lapkričio 2 dieną prieš Orlando „Magic“.

Šeimininkai „Rockets“ krepšininkams priešinosi tik pirmajame kėlinyje. Antrąjį ketvirtį svečiai laimėjo 37:23, o trečiąjį – 46:34. Vienu metu Hjustono pranašumas siekė net 31 tašką.

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„Rockets“ taip pat užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (55:36).

Kitose rungtynėse Hjustono ekipa išvykoje susitiks su Majamio „Heat“, o „Wizards“ namuose priims Memfio „Grizzlies“.

„Wizards“: Alexas Sarras 25 (6/7 dvit., 3/6 trit., 9 atk. kam.), AJ Dybantsa 16 (4/11 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam.), Anthony Davis (4/11 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Willas Riley po 14, Kyshawnas George (3/9 dvit., 1/4 trit., 4 rez. perd.) ir Bubas Carringtonas (3/5 trit., 4 rez. perd.) po 11, Bilalas Coulibaly 9 (1/4 trit.), Khris Middletonas 8, Anthony Gillas 5, Tre Mannas 4, Deandre Aytonas 2.

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„Rockets“: Amenas Thompsonas 26 (6/8 dvit., 3/3 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Kevinas Durantas (6/10 dvit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Tari Easonas (7/9 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam.) po 25, Alperenas Šengunas 19 (4/6 dvit., 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Bogdanas Bogdanovičius 12 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Reedas Sheppardas 11 (3/8 trit., 6 rez. perd.), Jabari Smithas 9 (2/8 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Stevenas Adamsas 6 (7 atk. kam.), Jae'Seanas Tate, Isaiahas Crawfordas ir Oscaras Tshiebwe (9 atk. kam.) po 4, Bruce Thorntonas 2.

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