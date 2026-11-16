Istorinis Youngo vakaras: per 512 NBA rungtynių taip dar nebuvo nutikę

Hjustono klubas išvykoje 147:119 sutriuškino Vašingtono „Wizards“ krepšininkus ir pasiekė savo sezono rezultatyvumo rekordą.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Amenas Thompsonas, pelnęs 26 taškus. Kevinas Durantas pridėjo 25, o Alperenas Sengunas surinko 19 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė „Wizards“ gynėjo T. Youngo pasirodymas.
Keturis kartus NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs amerikietis pirmą kartą karjeroje rungtynes baigė nepelnęs nė taško. Jis prametė visus 5 metimus iš žaidimo.
Iki šiol T. Youngas buvo pasižymėjęs taškais visose 511 NBA reguliariojo sezono rungtynių, kuriose atstovavo Atlantos „Hawks“ ir „Wizards“ komandoms.
Vašingtono ekipoje rezultatyviausiai žaidė Alexas Sarras, pelnęs 24 taškus. AJ Dybantsa pridėjo 16 taškų, tačiau pataikė tik 6 metimus iš 18.
„Wizards“ patyrė septintąjį pralaimėjimą iš eilės. Sezoną keturiomis pergalėmis per septynerias rungtynes pradėjusi komanda paskutinį kartą laimėjo lapkričio 2 dieną prieš Orlando „Magic“.
Šeimininkai „Rockets“ krepšininkams priešinosi tik pirmajame kėlinyje. Antrąjį ketvirtį svečiai laimėjo 37:23, o trečiąjį – 46:34. Vienu metu Hjustono pranašumas siekė net 31 tašką.
„Rockets“ taip pat užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (55:36).
Kitose rungtynėse Hjustono ekipa išvykoje susitiks su Majamio „Heat“, o „Wizards“ namuose priims Memfio „Grizzlies“.
„Wizards“: Alexas Sarras 25 (6/7 dvit., 3/6 trit., 9 atk. kam.), AJ Dybantsa 16 (4/11 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam.), Anthony Davis (4/11 dvit., 8 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Willas Riley po 14, Kyshawnas George (3/9 dvit., 1/4 trit., 4 rez. perd.) ir Bubas Carringtonas (3/5 trit., 4 rez. perd.) po 11, Bilalas Coulibaly 9 (1/4 trit.), Khris Middletonas 8, Anthony Gillas 5, Tre Mannas 4, Deandre Aytonas 2.
„Rockets“: Amenas Thompsonas 26 (6/8 dvit., 3/3 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Kevinas Durantas (6/10 dvit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Tari Easonas (7/9 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam.) po 25, Alperenas Šengunas 19 (4/6 dvit., 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Bogdanas Bogdanovičius 12 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Reedas Sheppardas 11 (3/8 trit., 6 rez. perd.), Jabari Smithas 9 (2/8 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Stevenas Adamsas 6 (7 atk. kam.), Jae'Seanas Tate, Isaiahas Crawfordas ir Oscaras Tshiebwe (9 atk. kam.) po 4, Bruce Thorntonas 2.
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