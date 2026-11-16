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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dvigubą dublį užfiksavęs Sabonis patyrė dar vieną nesėkmę

2026-11-16 06:54 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 06:54
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Trijų pralaimėjimų seriją NBA čempionate nutraukė Oklahomos „Thunder“ komanda, kurios lyderis Shai Gilgeousas-Alexanderis surengė dar vieną rezultatyvų pasirodymą.

Sabonis | Scanpix nuotr.

Trijų pralaimėjimų seriją NBA čempionate nutraukė Oklahomos „Thunder“ komanda, kurios lyderis Shai Gilgeousas-Alexanderis surengė dar vieną rezultatyvų pasirodymą.

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Oklahomos klubas išvykoje 125:103 įveikė Sakramento „Kings“ krepšininkus, kuriems tai buvo jau 12-oji nesėkmė per pirmąsias 13 sezono rungtynių.

S. Gilgeousas-Alexanderis vos per 29 minutes pelnė 37 taškus (9/15 dvit., 4/5 trit., 7/7 baud.).Kanadietis aikštėje praleido tik tris kėlinius ir ketvirtajame jau nebežaidė. Per pastarąsias trejas rungtynes jis kiekvieną kartą pelnė bent 31 tašką.

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Prie pergalės svariai prisidėjo ir naujokas Aday Mara, kuris nuo atsarginių suolo pelnė 16 taškų bei atkovojo 12 kamuolių.

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„Kings“ gretose rezultatyviausias buvo naujokas Dariusas Acuffas, surinkęs 26 taškus ir atkovojęs 6 kamuolius.

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Domantas Sabonis pralaimėjusiems per 29 žaidimo minutes pelnė 11 taškų (3/4 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), sugriebė 13 atšokusių kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet prasižengė 4 kartus ir padarė 1 klaidą.

Sakramento ekipa šį sezoną dar nėra laimėjusi namuose – pralaimėjo visas aštuonerias rungtynes. Dabartinėje septynerių namų rungtynių serijoje „Kings“ patyrė šeštąją nesėkmę.

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Šeimininkams šiame susitikime negalėjo padėti dėl ligos nežaidęs Zachą LaVine'as.

Rungtynių pradžioje „Thunder“ greitai įgijo dviženklį pranašumą (25:11), tačiau antrajame kėlinyje „Kings“ sugebėjo atsitiesti.

Likus 3 minutėms ir 42 sekundėms iki ilgosios pertraukos D. Acuffas baudų metimu išlygino rezultatą (47:47). Vis dėlto Oklahomos ekipa antrąjį kėlinį užbaigė spurtu 15:3 ir įpusėjus rungtynėms pirmavo 62:50.

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Iki pertraukos S. Gilgeousas-Alexanderis jau buvo pelnęs 21 tašką per 18 minučių.

Trečiajame kėlinyje kanadiečio tritaškis padidino svečių persvarą iki 15 taškų (91:76), o ketvirtąjį „Thunder“ pradėjo spurtu 19:4 ir galutinai nulėmė rungtynių baigtį.

Didžiausias Oklahomos pranašumas siekė 27 taškus.

Devynis taškus nugalėtojams pelnė ir Nique'as Cliffordas, kuris pirmą kartą sugrįžo į Sakramentą po lapkričio 8 dieną įvykusių mainų, per kuriuos iš „Kings“ persikėlė į „Thunder“.

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Kitose rungtynėse „Thunder“ namuose priims Atlantos „Hawks“, o „Kings“ susitiks su Finikso „Suns“.

„Kings“: Darius Acuffas 26 (7/15 dvit., 3/10 trit., 6 rez. perd., 9 kld.), Malikas Monkas 14 (5/6 dvit., 1/7 trit., 10 rez. perd.), Daeqwonas Plowdenas 13 (3/5 trit.), Leaky Blackas 12 (4/5 trit., 9 atk. kam., 4 per. kam.), Domantas Sabonis 11 (13 atk. kam.), Dylanas Cardwellas 10 (5/5 dvit., 6 atk. kam.), Emanuelas Sharpas 9 (1/5 trit.), Keeganas Murray 6 (2/5 trit.), Masonas Plumlee 2.

„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 37 (9/15 dvit., 4/5 trit.), Aday Mara 16 (8/11 dvit., 13 atk. kam., 4 kld.), Ajay Mitchellas 14 (5/10 dvit., 1/4 trit., 5 rez. perd.), Jaredas McCainas 12 (1/8 trit.), Alexas Caruso 11, Kenrichas Williamsas 10, Nique Cliffordas 9, Nikola Topičius 8 (4/5 dvit.), Micahas Peavy 5 (1/4 trit.), Isaiahas Hartensteinas 3 (11 atk. kam.).

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