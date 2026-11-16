Dvigubą dublį užfiksavęs Sabonis patyrė dar vieną nesėkmę

Oklahomos klubas išvykoje 125:103 įveikė Sakramento „Kings“ krepšininkus, kuriems tai buvo jau 12-oji nesėkmė per pirmąsias 13 sezono rungtynių.
S. Gilgeousas-Alexanderis vos per 29 minutes pelnė 37 taškus (9/15 dvit., 4/5 trit., 7/7 baud.).Kanadietis aikštėje praleido tik tris kėlinius ir ketvirtajame jau nebežaidė. Per pastarąsias trejas rungtynes jis kiekvieną kartą pelnė bent 31 tašką.
Prie pergalės svariai prisidėjo ir naujokas Aday Mara, kuris nuo atsarginių suolo pelnė 16 taškų bei atkovojo 12 kamuolių.
„Kings“ gretose rezultatyviausias buvo naujokas Dariusas Acuffas, surinkęs 26 taškus ir atkovojęs 6 kamuolius.
Domantas Sabonis pralaimėjusiems per 29 žaidimo minutes pelnė 11 taškų (3/4 dvit., 0/2 trit., 5/6 baud.), sugriebė 13 atšokusių kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet prasižengė 4 kartus ir padarė 1 klaidą.
Sakramento ekipa šį sezoną dar nėra laimėjusi namuose – pralaimėjo visas aštuonerias rungtynes. Dabartinėje septynerių namų rungtynių serijoje „Kings“ patyrė šeštąją nesėkmę.
Šeimininkams šiame susitikime negalėjo padėti dėl ligos nežaidęs Zachą LaVine'as.
Rungtynių pradžioje „Thunder“ greitai įgijo dviženklį pranašumą (25:11), tačiau antrajame kėlinyje „Kings“ sugebėjo atsitiesti.
Likus 3 minutėms ir 42 sekundėms iki ilgosios pertraukos D. Acuffas baudų metimu išlygino rezultatą (47:47). Vis dėlto Oklahomos ekipa antrąjį kėlinį užbaigė spurtu 15:3 ir įpusėjus rungtynėms pirmavo 62:50.
Iki pertraukos S. Gilgeousas-Alexanderis jau buvo pelnęs 21 tašką per 18 minučių.
Trečiajame kėlinyje kanadiečio tritaškis padidino svečių persvarą iki 15 taškų (91:76), o ketvirtąjį „Thunder“ pradėjo spurtu 19:4 ir galutinai nulėmė rungtynių baigtį.
Didžiausias Oklahomos pranašumas siekė 27 taškus.
Devynis taškus nugalėtojams pelnė ir Nique'as Cliffordas, kuris pirmą kartą sugrįžo į Sakramentą po lapkričio 8 dieną įvykusių mainų, per kuriuos iš „Kings“ persikėlė į „Thunder“.
Kitose rungtynėse „Thunder“ namuose priims Atlantos „Hawks“, o „Kings“ susitiks su Finikso „Suns“.
„Kings“: Darius Acuffas 26 (7/15 dvit., 3/10 trit., 6 rez. perd., 9 kld.), Malikas Monkas 14 (5/6 dvit., 1/7 trit., 10 rez. perd.), Daeqwonas Plowdenas 13 (3/5 trit.), Leaky Blackas 12 (4/5 trit., 9 atk. kam., 4 per. kam.), Domantas Sabonis 11 (13 atk. kam.), Dylanas Cardwellas 10 (5/5 dvit., 6 atk. kam.), Emanuelas Sharpas 9 (1/5 trit.), Keeganas Murray 6 (2/5 trit.), Masonas Plumlee 2.
„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 37 (9/15 dvit., 4/5 trit.), Aday Mara 16 (8/11 dvit., 13 atk. kam., 4 kld.), Ajay Mitchellas 14 (5/10 dvit., 1/4 trit., 5 rez. perd.), Jaredas McCainas 12 (1/8 trit.), Alexas Caruso 11, Kenrichas Williamsas 10, Nique Cliffordas 9, Nikola Topičius 8 (4/5 dvit.), Micahas Peavy 5 (1/4 trit.), Isaiahas Hartensteinas 3 (11 atk. kam.).
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