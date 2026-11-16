Dėl traumos „Partizan“ dvigubą Eurolygos savaitę versis be Thompsono

Skelbiama, kad praėjusiose Eurolygos rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“ kojos traumą patyręs Ethanas Thompsonas negalės rungtyniauti šią savaitę.
27 metų 193 cm ūgio Puerto Riko rinktinės atstovas Eurolygoje per 19 minučių įmeta 8,3 taško, atkovoja 2,6 kamuolio, atlieka 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 7 naudingumo balus.
„Partizan“ namie priims Valensijos „Valencia“ ir Stambulo „Bešiktaš“ ekipas.
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