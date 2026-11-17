Kaip rodo antradienį Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) paskelbti duomenys, Lietuva šiemet surinko 59,5 balo iš 100 galimų, kai pernai buvo įvertinta 60,9 balo ir užėmė 14-ą vietą.
Lietuva lyčių lygybės indekse nukrito į 18 vietą, prasčiausia moterų padėtis politikoje ir versle
Prasčiausiai Lietuva įvertinta pagal moterų dalyvavimą priimant politinius ir ekonominius sprendimus – per metus sumažėjo moterų, einančių aukščiausias politines pareigas ir vadovaujančių didžiausioms įmonėms.
„Kai kalbame apie moterų atstovavimą sprendimų priėmime, svarbu klausti ne tik, kiek moterų eina vadovaujamas pareigas, bet ir kokios sąlygos joms sudaromos ten patekti“, – pranešime cituojama lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
„Lyderystė, politinė veikla ir dalyvavimas priimant sprendimus neturėtų būti sritys, kuriose moterims tenka įveikti papildomas kliūtis dėl visuomenėje įsitvirtinusių nuostatų ar stereotipų. Vien formalios galimybės neužtikrina, kad jos bus vienodai prieinamos praktikoje“, – pridūrė ji.
Geriausiai Lietuva įvertinta pinigų srityje – surinko 82,2 balo ir užėmė devintą vietą ES. Moterų ir vyrų pensijų atotrūkis Lietuvoje siekia 10 proc. ir yra vienas mažiausių Bendrijoje.
Pagal lyčių lygybę dalyvaujant darbo rinkoje Lietuva užima ketvirtą vietą ES.
Indekso duomenimis, 60 proc. Lietuvos moterų kasdien atlieka namų ruošos darbus, tokius kaip maisto gaminimas, valymas ar skalbimas, palyginti su 33 proc. vyrų.
Tuo metu 37 proc. moterų kasdien daugiau kaip penkias valandas skiria vaikų iki 11 metų priežiūrai, tarp vyrų tokių yra 25 procentai.
EIGE taip pat nustatė, kad Lietuvoje yra vienų metų atotrūkis tarp gerai apmokamų vaiko priežiūros atostogų pabaigos ir garantuojamos vietos ankstyvojo ugdymo įstaigoje.
Pasak B. Sabatauskaitės, tai apsunkina moterų grįžimą į darbo rinką, nes jos sudaro 74 proc. į vaiko priežiūros atostogas išeinančių asmenų.
„Tai reiškia, kad pasibaigus vaiko priežiūros atostogų etapui nebūtinai atsiranda galimybė vaikui gauti vietą lopšelyje-darželyje. Turint omenyje, kad 74 proc. vaiko priežiūros atostogas einančių žmonių Lietuvoje sudaro moterys, tai yra ir lyčių nelygybės klausimas – mamos dažniau nei tėčiai negali grįžti į darbo rinką dėl mažiausius vaikus priimančių darželių trūkumo“, – teigė B. Sabatauskaitė.
Anot kontrolierės, Lietuvai svarbu koncentruotis į tai, kaip didinti ankstyvojo ugdymo įstaigų prieinamumą visose šalies vietovėse, nes situacija gali skirtis priklausomai nuo savivaldybės ar net rajono tame pačiame mieste.
Indeksas taip pat rodo, kad aukšto lygio išsilavinimą Lietuvoje yra įgiję 69 proc. 30–34 metų moterų ir 56 proc. tokio amžiaus vyrų. Šis skirtumas yra vienas didžiausių ES.
Tuo metu informacinių ir ryšių technologijų srityje moterys sudaro 23 proc. specialistų – daugiau nei ES vidurkis, siekiantis 20 procentų.
ES lyčių lygybės vidurkis siekia 64,5 balo. Geriausiai indekse įvertintos Prancūzija, Švedija, Danija ir Ispanija, prasčiausiai – Rumunija, Čekija, Vengrija ir Kipras.
EIGE lyčių lygybės indeksas vertina valstybių pažangą darbo, pinigų, žinių, laiko, galios ir sveikatos srityse.
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