Miunchene įsikūrusi „Helsing“ trečiadienį paskelbė, kad jos sukurta platforma gali apdoroti didelius kiekius žvalgybinės informacijos, nustatyti karinę techniką, objektus ir priešo pozicijas, taip pat padėti parinkti tinkamus ginklus taikiniams atakuoti.
Bendrovė pabrėžia, kad galutinius sprendimus priima žmonės: jie įvertina informaciją, pasirenka taikinius ir patvirtina jų perdavimą ginklų sistemoms. „Helsing“ vadovo Gundberto Scherfo teigimu, Europai būtina turėti savarankiškai kontroliuojamas technologijas, todėl „Clarity“ sukurta Europoje ir veikia klientų infrastruktūroje.
Vokietijos DI konkuruos su JAV
„Helsing“ platforma konkuruos su JAV bendrovės „Palantir“ sistema „Maven Smart System“, pasižyminčia panašiomis karinės žvalgybos galimybėmis. 2025 m. kovą NATO įsigijo vieną jos versiją, skirtą Sąjungininkų operacijų vadavietei.
2003 m. įkurta „Palantir“ kuria duomenų analizės programinę įrangą, kuria naudojasi vyriausybės, žvalgybos tarnybos ir kariuomenės visame pasaulyje. Tačiau, didėjant jos vaidmeniui Europos gynybos sistemose, tuo pačiu didėja ir susirūpinimas dėl duomenų privatumo, stebėjimo ir priklausomybės nuo JAV technologijų.
2024 m. Lenkija ir JAV pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, o 2025 m. – ketinimų protokolą dėl galimo sistemos „Maven“ naudojimo. Nors įpareigojanti sutartis dar nesudaryta, lapkričio 8 d. Varšuvoje buvo surengtas protestas prieš galimą kompanijos „Palantir“ ir Lenkijos gynybos ministerijos susitarimą
Panašios diskusijos vyksta ir Vokietijoje bei Jungtinėje Karalystėje. „Palantir“ savo ruožtu teigia, kad, Lenkijos atveju, siūloma sistema veiktų šalies karinėje infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuotų klientas, o pati bendrovė neturėtų savarankiškos prieigos prie duomenų ar galimybės nuotoliniu būdu išjungti sistemos.
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