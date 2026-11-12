Kariniais dronais garsėjanti Miunchene įsikūrusi įmonė trečiadienį paskelbė, kad jos naujoji platforma „Clarity“ gali apdoroti didžiulius žvalgybos duomenų kiekius ir identifikuoti karinius objektus, infrastruktūrą bei priešo pozicijas, skelbia portalas „TVP World“.
Sprendimus patvirtina žmonės
„Helsing“ teigimu, sistema taip pat gali padėti ginkluotosioms pajėgoms parinkti tinkamus ginklus taikiniams atakuoti, o tai galimai pagreitina sprendimų priėmimą mūšio lauke. Bendrovė nurodė, kad sistemos operatoriai žmonės peržiūri įrodymus, atrenka taikinius ir patvirtina kiekvieną užduoties perdavimą ginklui.
„Visoms ginkluotosioms pajėgoms reikalingi žvalgybos pajėgumai, kurie neatsiliktų nuo kovos veiksmų tempo. Autonominės sistemos atlieka vis svarbesnį vaidmenį. Toks itin svarbus pajėgumas privalo būti suverenus“, – pranešime teigė „Helsing“ vienas iš įkūrėjų ir bendrovės generalinis direktorius Gundbert Scherf ir pabrėžė, kad „Clarity“ buvo sukurta Europoje ir veikia pačių klientų kontroliuojamoje infrastruktūroje.
„Clarity“ sistema taps konkurente JAV bendrovės „Palantir“ sistemai „Maven Smart System“, kuri siūlo panašius karinės žvalgybos pajėgumus. Šios sistemos versiją savo Sąjungininkų operacijų vadavietei NATO įsigijo pernai kovą.