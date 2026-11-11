Vokietijos kariuomenė uždraudė kiniškus dronus

Remdamasi duomenų ir IT saugumo poreikiu, ministerija nurodė, kad „Kinijoje pagaminti modeliai nebebus naudojami (...), o esamos sistemos bus pakeistos vietos arba (...) Europos šaltinių produkcija“.
Gynybos ministerija teigė, kad Vokietijos kariuomenės (Bundesvero) vadai mokymams ir kai kurioms pratyboms gali pirkti standartinius komercinius dronus. Ji pabrėžė, kad tokie dronai gali būti naudojami tik atlikus rizikos vertinimą ir tokiomis aplinkybėmis, kai nekyla pavojus jokiai „saugumui svarbiai informacijai“.
Ministerija nenurodė, kiek kiniškų dronų šiuo metu naudojama Bundesvere.
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