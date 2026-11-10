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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Šaltinis: Vokietija už 6,64 mlrd. eurų ketina įsigyti pusę „Leopard“ tankų gamintojos KNDS

2026-11-10 16:18 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-10 16:18
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Vokietijos vyriausybė ketina sumokėti 6,64 mlrd. eurų už 50 proc. Prancūzijos ir Vokietijos gynybos grupės KNDS akcijų paketą po to, kai buvo atsisakyta planų surengti bendrovės pirminį viešąjį akcijų siūlymą (IPO), antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis parlamente.

„Leopard“ tankų gamyklos statybų pradžia. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Aurimas Barkauskas / ELTA).

Vokietijos vyriausybė ketina sumokėti 6,64 mlrd. eurų už 50 proc. Prancūzijos ir Vokietijos gynybos grupės KNDS akcijų paketą po to, kai buvo atsisakyta planų surengti bendrovės pirminį viešąjį akcijų siūlymą (IPO), antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis parlamente.

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Šaltinis pridūrė, kad oficialus sprendimas dėl pirkimo kainos patvirtinimo turėtų būti priimtas ketvirtadienį Vokietijos parlamento biudžeto komitete, taip patvirtindamas anksčiau žurnalo „Der Spiegel“ skelbtą informaciją.

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Įsigyjant „Leopard“ tankų ir kitos įrangos gamintojos akcijų paketą, kuris šiuo metu priklauso Bode-Wegmann šeimai, siekiama užtikrinti, kad Berlyno pozicijos būtų lygiavertės su Prancūzijos vyriausybe, kuriai jau priklauso pusė KNDS akcijų, anksčiau AFP sakė šaltinis Vokietijos vyriausybėje.

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Anksčiau šią savaitę skelbta, kad derybos dėl Vokietijos vyriausybės planų įsigyti 50 proc. KNDS akcijų „sparčiai juda į priekį“. Esą su dabartiniais akcijų savininkais jau pasiektas principinis susitarimas.

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Atsisakyta planų dalį akcijų platinti biržoje

KNDS buvo įkurta 2015-aisiais, susijungus Prancūzijos valstybinei įmonei „Nexter“, gaminančiai tankus „Leclerc“, ir Vokietijos ginklų gamintojai „Krauss-Maffei Wegmann“, gaminančiai tankus „Leopard“.

Verslo dienraštis „Handelsblatt“, remdamasis Vokietijos finansų ministerijos laišku parlamento biudžeto komitetui, praėjusį ketvirtadienį pranešė, kad Bode-Wegmann šeima akcijų pardavimo sutartį ketina pasirašyti vėliau lapkritį, o sandorį galutinai užbaigti gruodį.

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Ekonomikos ministerijos atstovė spaudai AFP anksčiau sakė, kad KNDS „yra labai svarbi Vokietijos saugumo interesams“. Pasak jos, akcijų įsigijimo sandoriu „siekiama užkirsti kelią trečiosioms šalims įgyti lemiamą įtaką bendrovei „KNDS Deutschland“. Toks scenarijus galėtų lemti svarbiausių technologijų praradimą“, – pabrėžė atstovė.

Apie KNDS perėmimą valstybės žinion diskutuojama jau keletą mėnesių, tačiau pranešimai apie nesutarimus dėl detalių ir besikeičiančios rinkos sąlygos vis atidėliojo galutinio sprendimo priėmimą. Birželį Paryžius ir Berlynas buvo pasiekę preliminarų susitarimą dėl būsimo KNDS valdymo, pagal kurį 20 proc. bendrovės akcijų turėjo būti išplatinta vertybinių popierių biržoje, o likusią dalį būtų valdžiusios abi vyriausybės. Tačiau blėstantis investuotojų susidomėjimas Europos gynybos sektoriumi sužlugdė šiuos planus, bent jau šiuo metu.

Pasak „Handelsblatt“, pagal šiuo metu aptariamą susitarimą Vokietijos vyriausybė už 50 proc. akcijų paketą mokėtų „gerokai mažesnę“ kainą nei ta, kuri birželį buvo aptariama už mažesnį akcijų paketą.

indeliai.lt

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