Vokietija gali turėti pirmą prezidentę moterį

Ji taptų pirmąja moterimi, užėmusia šalies vadovo postą.
Pirmąja moterimi Vokietijos prezidento poste turėtų tapti Ilse Aigner
61 metų I. Aigner, šiuo metu einanti pietinės žemės parlamento pirmininkės pareigas, šiame daugiausia reprezentaciniame poste pakeistų kadenciją baigiantį socialdemokratą prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį.
F.-W. Steinmeieris, pareigas pradėjęs eiti 2017-aisiais, dviejų penkerių metų kadencijų limitą pasieks kitų metų kovą.
I. Aigner priklauso CSU – kanclerio Friedricho Merzo centro dešiniosios partijos CDU seserinei partijai Bavarijoje. Kancleris palaiko I. Aigner kandidatūrą, naujienų agentūrai AFP sakė partijos šaltiniai.
Jei jos kandidatūra bus patvirtinta per pirmadienį vyksiantį CDU/CSU posėdį, beveik neabejotina, kad sausio 30 dieną ją oficialiai išrinks abejų parlamento rūmų ir pilietinės visuomenės atstovai.
I. Aigner politinis patrauklumas glaudžiai susijęs su tradicine bavariška šiluma, o dėl pasirodymų su tradicine dirndlio suknele alaus šventėse ji tapo gerai atpažįstama visoje žemėje.
Rėmėjai jos gebėjimą siekti sutarimo vertina kaip didelį privalumą vis labiau poliarizuotoje šalyje, kur kraštutinių dešiniųjų, prieš imigraciją nusiteikusi prorusiška partija AfD pasiekė rekordinį populiarumą.
Neseniai sakytoje kalboje I. Aigner ragino siekti „sutaikytos visuomenės“, o tai galėtų tapti pagrindine jos prezidentavimo gaire.
Vokietijos prezidentas privalo būti aukščiau kasdienės partinės politikos ir atstovauti šaliai tiek viduje, tiek užsienyje.
I. Aigner gimė 1964 metų gruodžio 7 dieną netoli Rozenheimo, Aukštutinėje Bavarijoje.
Jaunystėje ji sirgo vėžiu ir jai teko atlikti operaciją – pašalinti naviką iš nugaros.
I. Aigner įgijo radijo ir televizijos technikės specialybę, o vėliau tapo elektros inžiniere. 1990–1994 metais ji dirbo „Eurocopter“, kur kūrė sraigtasparnių elektros sistemas.
Į politiką I. Aigner atėjo 1990 metais – iš pradžių dirbo savivaldybių ir rajonų tarybose, o 1994 metais tapo Bavarijos žemės parlamento nare.
1998-aisiais ji persikėlė į nacionalinį parlamentą Berlyne, kur dirbo 15 metų ir ėjo žemės ūkio bei vartotojų teisių apsaugos ministrės pareigas tuometinės kanclerės Angelos Merkel vyriausybėje.
2013 metais, tuometinio žemės premjero Horsto Seehoferio (Horsto Zėhoferio) prašymu, ji grįžo į Bavariją ir ėjo premjero pavaduotojos bei ekonomikos ministrės pareigas, o vėliau trumpai vadovavo Būsto, statybos ir transporto ministerijai.
Nuo 2018 metų I. Aigner vadovauja Bavarijos žemės parlamentui, kur jos elgesys su AfD įstatymų leidėjais vertinamas kaip griežtas, bet teisingas.
Pati I. Aigner visada vengė atviros kovos dėl valdžios.
„Nesu iš tų, kurie žlugdo kitus, – sakė ji savaitraščiui „Die Zeit“. – Neturiu žudiko instinkto.“
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