Merzas netiki, kad po triuškinamo pralaimėjimo Trumpas pakeis savo valdymo taktiką

„Atvirai kalbant, per pastaruosius dvejus metus Trumpas daugiausia valdė apeidamas Kongresą. Kodėl dabar turėtų būti kitaip?“ – sakė jis Berlyne vykusiame renginyje kitą dieną po to, kai prezidento atstovaujama Respublikonų partija patyrė istorinę nesėkmę rinkimuose.
„Dažniausiai jis veikia remdamasis vykdomaisiais įsakais, ir būtent to jis ir toliau sieks“, – pridūrė kancleris.
Užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis) anksčiau kalbėjo optimistiškiau, sakydamas, jog tikisi, kad „labai aiški“ demokratų pergalė gali paskatinti naujas iniciatyvas, skirtas konfliktams Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje užbaigti.
„Demokratų partija greičiausiai sieks pakeisti politinį kursą Jungtinėse Valstijose“
„Turėdama daugumą abiejuose Kongreso rūmuose, Demokratų partija greičiausiai sieks pakeisti politinį kursą Jungtinėse Valstijose“, – sakė J. Wadephulis.
Jis teigė, kad glaudus Jungtinių Valstijų ir Europos bendradarbiavimas „gali atverti naują galimybę pradėti naują iniciatyvą“ konfliktams išspręsti.
J. Wadephulis sakė „gana optimistiškai“ vertinantis galimybę, kad JAV pagalba Ukrainai, kuri valdant D. Trumpui buvo smarkiai sumažinta, taps „dažnesnių diskusijų“ tarp abiejų partijų JAV įstatymų leidėjų tema.
Ministras taip pat pažymėjo, kad D. Trumpo įvesti muitai ir JAV karas su Iranu, atrodo, turėjo įtakos rinkimų rezultatams, nes dėl jų padidėjo pragyvenimo išlaidos.
D. Trumpo įvesti muitai Europos Sąjungai ir automobilių importui ypač smarkiai smogė Vokietijai – didžiausiai bloko ekonomikai, kuriai taip pat gerokai pakenkė energijos kainų kilimas, dėl kurio kaltinamas karas Artimuosiuose Rytuose.
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