Berlyne – didžiulė 13-metės paieškos operacija: neatmetamas ir juodas scenarijus

Policija mano, kad galėjo būti įvykdytas nusikaltimas.
„Vis dar yra požymių, rodančių, kad tai nusikaltimas“, – naujienų agentūrai dpa sakė prokuratūros atstovas.
Berlyne ieškoma mokinės
Mokinukė Lisa dingusi nuo antradienio ryto. Ji išėjo iš namų, važiavo į mokyklą, tačiau ten taip ir nenuvyko.
Penktadienį policija pradėjo didelio masto paiešką – sraigtasparnis apskrido Lisos gyvenamąjį rajoną, kuriame gausu daugiabučių namų ir žaliųjų plotų. Taip pat buvo pasitelkti paieškos šunys.
Lisos paieška šeštadienį buvo tęsiama, joje dalyvavo daugiau nei 140 pareigūnų, taip pat buvo įtrauktas ir žmogžudysčių tyrimo skyrius.
Jau dieną anksčiau policija pranešė, kad paauglė, kaip manoma, „iš savo namų išėjo ne savo noru“.
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