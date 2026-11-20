Auditas apima visų grupės įmonių reklamos turinį, jame pateikiamus teiginius bei jų pagrindimą, reklamoje pristatomus specialistus ir sutartis su rinkodaros partneriais.
Šie sprendimai, įskaitant programėlių, reklamų ir pardavimų sustabdymą, įmonių grupei jau kainavo daugiau nei 2 mln. eurų negautų pajamų.
„Grupės įmonės sprendimus dėl rinkodaros priėmė savarankiškai ir turėjo visišką veikimo laisvę. Tačiau grupės lygmeniu pastebėjome, kad kai kurioms bendrovėms gali reikėti griežtesnės priežiūros. Lapkritį gavome žiniasklaidos užklausų apie grupės įmonių rinkodarą. Jos paskatino pradėtą auditą išplėsti ir paspartinti“, – teigia „Kilo grupės“ vadovas Žygimantas Surintas.
Sustabdyti produktai
Kol vyksta auditas, nebereklamuojamos ir naujiems naudotojams nebeparduodamos programėlės „Cardi Health“, „Joggo“, „MyBody“, „MyDiabetes“ ir „BB Fasting“ – jų nebegalima ir atsisiųsti. Esami naudotojai produktų svetainėse gali bet kada atšaukti prenumeratą arba kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.
Ankstyvos stadijos įmonės, kuriančios programėlę „InnerFlo“, veikla ir rinkodara peržiūrima iš pagrindų.
Pokyčiai „Pulsetto“
„Pulsetto“ yra viena iš įmonių, į kurias „Kilo“ investavo ir kuriose dalyvauja tik valdybos lygmeniu. Dėl šios įmonės rinkodaros „Kilo“ kaip akcininkė jai ne kartą signalizavo. Šių metų rugsėjo pradžioje pakeistas įmonės vadovas, o valdybai ėmė vadovauti vienas patyrusių atitikties specialistų Lietuvoje – Edvinas Kerza. Lapkričio 10 d. valdybos sprendimu „Pulsetto“ pardavimai laikinai sustabdyti.
Priežiūra ir standartas
„Kilo“ rinkodaros standartas – tai taisyklių rinkinys, nustatantis, kaip grupės įmonės ir jų partneriai gali reklamuoti produktus. Pagal jį reklamoje vardu pristatomi tik specialistai, su kuriais pasirašytos ir galioja sutartys, teiginiai apie sveikatą turi būti pagrįsti, skelbiami tik tikrų pirkėjų atsiliepimai, dirbtinio intelekto sukurtas turinys žymimas, o prenumeratos sąlygos pateikiamos aiškiai. Kiekviena grupės įmonė privalo turėti atitikties funkciją. Standartas nuo šiol bus taikomas visoms grupės įmonėms ir jų rinkodaros partneriams, o visas jo tekstas ir audito progresas skelbiami adresu https://kilo.co/standartas.
Su dirbtiniu intelektu šiandien kuriama didelė dalis reklamos, o generatyviniai įrankiai gali pateikti įtikinamą, bet netikslų turinį – tai, kas vadinama haliucinacijomis. „Technologija leidžia per minutę sukurti veidą, balsą ir tekstą, todėl žmogaus atsakomybė už tai, kas paskelbiama, turi būti griežtesnė, ne švelnesnė“, – sako Ž. Surintas. „Kilo“ taip pat įdiegė tris naujus dirbtinio intelekto įrankius: pirmasis peržiūri reklamas, antrasis – pardavimo puslapius ir klausimynus, trečiasis – straipsnius ir kitą partnerių turinį.
Atitikties specialistai skiriami ir į įmonių, į kurias „Kilo“ investavo, valdybas, o „Kilo“ akceleratoriuje atsiranda atskira atitikties funkcija. Grupės įmonės taip pat peržiūri sutartis su partnerystės (affiliate) rinkodaros partneriais – „Kilo“ žiniomis, dalis jų jau nutraukta.
„Kilo“ užaugo todėl, kad čia dirbantys žmonės daugiau nei dešimt metų kūrė produktus, padedančius žmonėms rūpintis savo sveikata. Tuo didžiuojamės ir norime, kad apie šiuos produktus būtų kalbama taip pat sąžiningai, kaip jie yra kuriami. Todėl standartą skelbiame viešai: kiekvienas gali patikrinti, ar jo laikomės. O produktus iš Lietuvos visam pasauliui kursime ir toliau“, – teigia Ž. Surintas.