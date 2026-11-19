Bendrovė pagerino Elon Musk valdomos bendrovės „SpaceX“ rekordą. Milžiniška jos akcijų paklausa išsklaidė rinkos nerimą dėl šnipinėjimo skandalo, po kurio Jensen Huang buvo priverstas pasitraukti iš JAV lustų bendrovės „Nvidia“ vadovo pareigų, nepaisant išliekančių nuogąstavimų dėl investicinio burbulo.
Pokalbių roboto „Claude“ kūrėja trečiadienį pranešė pasiūliusi investuotojams 980 mln. akcijų. Tai reiškia, kad įskaitant darbuotojų akcijų opcionus ir riboto disponavimo akcijas, bendrovė vertinama 1,5 trln. JAV dolerių.
Akcijų platinimas ir augančios pajamos
„Anthropic“ akcijomis ketvirtadienį bus pradėta prekiauti su trumpiniu „ANT“. Bendrovės IPO pagerino „SpaceX“ pasiektą 75 mlrd. JAV dolerių rekordą, kai bendrovė buvo įvertinta 1,77 trln. JAV dolerių. Vėliau „SpaceX“ pritraukta suma išaugo iki 86 mlrd. JAV dolerių, IPO platinantiems bankams pasinaudojus galimybe įsigyti papildomų akcijų.
„Anthropic“ IPO yra didelė artimojo laikotarpio pergalė technologijų sektoriui ir turėtų padėti atkurti tam tikrą investuotojų pasitikėjimą“, – teigia „Yorkville Ives & Co“ analitikas Dan Ives.
Ankstesniais vertinimais, „Anthropic“ vertė siekė net 2 trln. JAV dolerių, tačiau pastarosiomis savaitėmis Volstrite smukus DI sektoriaus įmonių akcijoms, šios prognozės sumažėjo.
„Anthropic“ kuriami „Claude“ modeliai yra vieni galingiausių pasaulyje. Jie giriami už potencialą spręsti problemas, tačiau kartu baiminamasi jų gebėjimo destabilizuoti visuomenes ir pakeisti darbuotojus.
Penkerių metų bendrovės pajamos augo tokiu tempu, kokiu pavyko pasiekti vos kelioms JAV bendrovėms: trečiąjį ketvirtį jos pasiekė 17 mlrd. JAV dolerių, palyginti su 1,4 mlrd. JAV dolerių prieš metus.
Didelė dalis šių pajamų gaunama iš klientų, mokančių už jos DI modelių naudojimą kompiuteriniam programavimui.
Brolis ir sesuo Dario ir Daniela Amodei, dabar einantys bendrovės vykdomojo direktoriaus ir prezidentės pareigas, 2021 metais įkūrė „Anthropic“ kartu su keliais kolegomis, palikę „ChatGPT“ kūrėją „OpenAI“.