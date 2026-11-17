„Baidu“ generalinis direktorius Robinas Li kalbėjo per diskusiją su verslo lyderiais pietiniame Kinijos mieste Šendžene, kuriame šią savaitę vyksta Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) susitikimas.
Prabilo apie „nepatenkintus lūkesčius“
Paklaustas apie dabartinę šios technologijos padėtį pasaulyje, R. Li situaciją pavadino „skubia“.
DI „skvarba ir plėtra į pritaikymo lygmenį, galima sakyti, nepateisino lūkesčių“, sakė jis.
„Nors baziniame lygmenyje vyksta arši konkurencija, ar galime teigti, kad įdiegusios DI įmonės mato didesnes pajamas ar išaugusį pelną?“ – klausė R. Li.
„Daugumai atsakymas yra „ne“. Jei šios problemos neišspręsime, nuogąstavimai, kad DI gali būti burbulas, gali tapti realybe“, – pridūrė jis.
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