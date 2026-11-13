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Su premjeru susitikusi DI ekspertė: sprendimus viešajame sektoriuje turi priimti žmonės

2026-11-13 12:57 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 12:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje viešinčios dirbtinio intelekto (DI) ekspertės Mahsos McCauley (Mahsos Makoli) teigimu, DI gali padėti efektyviau atlikti kasdienes užduotis viešajame sektoriuje, tačiau galutinius sprendimus turi priimti žmonės.

Dirbtinis intelektas tampa ginklu – „Claude“ panaudotas sekimui, propagandai ir raketų kūrimui: „Turime sulėtinti tempą“ (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje viešinčios dirbtinio intelekto (DI) ekspertės Mahsos McCauley (Mahsos Makoli) teigimu, DI gali padėti efektyviau atlikti kasdienes užduotis viešajame sektoriuje, tačiau galutinius sprendimus turi priimti žmonės.

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Dirbtinis intelektas tikrai gali padėti atlikti kai kurias kasdienes, pasikartojančias užduotis. Tačiau valdžios lygmeniu sprendimus visada turi priimti žmogus“, – penktadienį žurnalistams sakė ekspertė.

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Taip ji kalbėjo po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, su kuriuo aptarė DI taikymo galimybes Lietuvos viešajame sektoriuje, darbuotojų gebėjimų naudotis šia technologija stiprinimą ir DI plėtros keliamus iššūkius švietimo sistemai.

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Pasak M. McCauley, DI naudojimas galėtų padidinti darbo našumą ir sutaupyti savaites ar net mėnesius darbo laiko.

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„Tačiau galiausiai sprendimą turi priimti žmogus. Manau, kad kol kas tai geriausias būdas bet kuriai organizacijai naudoti šią technologiją“, – teigė ji.

Ekspertė taip pat pabrėžė, kad šiuo metu vienas svarbiausių iššūkių yra ne išmokti naudotis DI, o gebėti įvertinti jo pateikiamą informaciją.

„Šiandien susiduriame su būtinybe gebėti spręsti, kada pasitikėti dirbtiniu intelektu, kada juo nepasitikėti, kada nepaisyti jo siūlymų ir kada jį pasitelkti. Šiuo metu tai – didžiausia DI raštingumo spraga, kurią pirmiausia turime spręsti“, – sakė ji.

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Kalbėdama apie DI keliamas grėsmes, M. McCauley atkreipė dėmesį į sistemoms mokyti naudojamų duomenų kokybę ir galimą šališkumą.

„Didžiausias dirbtinio intelekto pavojus yra ne tai, ką jis daro, o tai, ko jis išmoksta, nes dirbtinis intelektas nemąsto, jis atspindi. Jeigu sistemai pateiksite šališkus duomenis, ji pateiks šališkus rezultatus“, – teigė ekspertė.

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Anot jos, dėl to būtina nustatyti aiškias DI naudojimo gaires, taisykles ir apsaugos priemones.

M. McCauley taip pat akcentavo mokytojų ir švietimo darbuotojų vaidmenį diegiant DI. Jos teigimu, naujosios technologijos suteikia galimybę kokybišką išsilavinimą padaryti prieinamesnį skirtingų socialinių sluoksnių žmonėms, tačiau be pedagogų šių galimybių išnaudoti nepavyks.

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Ekspertė taip pat priminė, kad 2024 metų rugsėjo 5 dieną Vilniuje buvo atverta pasirašyti pirmoji tarptautinė teisiškai privaloma sutartis dėl dirbtinio intelekto naudojimo.

„Tai labai svarbu, nes parodo, kad žmonės čia supranta, jog dirbtinis intelektas nėra vien technologijų klausimas. Tai žmogaus teisių, demokratijos ir visuomenės, kurią norime kartu kurti, klausimas“, – sakė M. McCauley.

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Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Seimas priėmė ES Dirbtinio intelekto akto įgyvendinimo įstatymą, kuriuo Lietuvoje įtvirtintos priemonės, skirtos užtikrinti saugų ir patikimą DI sistemų naudojimą.

Įstatymas numato skundų nagrinėjimo ir galimų pažeidimų tyrimo tvarką bei atsakomybę už pažeidimus.

2024 metais ES priėmė Dirbtinio intelekto aktą, kurio nuostatos įsigalioja etapais. Juo siekiama užtikrinti, kad rinkoje būtų naudojamos patikimos ir į žmogų orientuotos DI sistemos.

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