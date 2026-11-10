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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Qantas“ naikins 850 darbo vietų: spartina DI diegimą ir dalį funkcijų perkelia į Indiją

2026-11-10 11:31 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-10 11:31
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Australijos oro linijų bendrovė „Qantas“ antradienį pranešė, kad panaikins 850 darbo vietų, nes dalį administracinių funkcijų perkelia į Indiją ir spartina dirbtinio intelekto (DI) diegimą.

Lėktuvas. Asociatyvi archyvo iliustracija (123rf.com).

Australijos oro linijų bendrovė „Qantas“ antradienį pranešė, kad panaikins 850 darbo vietų, nes dalį administracinių funkcijų perkelia į Indiją ir spartina dirbtinio intelekto (DI) diegimą.

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Didžiausia šalies oro linijų bendrovė nurodė sudariusi sutartį su konsultacijų įmone „Accenture“ dėl „pagalbinių sistemų“ pertvarkymo, o neįvardytą skaičių pareigybių perims „komandos Indijoje“.

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„Žinome, kad daliai mūsų darbuotojų tai bus sunki žinia, ir šis sprendimas neatspindi jų indėlio ar atsidavimo“, – sakė generalinė direktorė Vanessa Hudson.

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Darbo vietas naikins nuo kitų metų vidurio

Apie 850 darbo vietų bus panaikinta nuo ateinančių metų vidurio.

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Pasak V. Hudson, DI iš esmės pakeis oro linijų verslą visame pasaulyje.

„Pokyčių mastas ir greitis šioje srityje neturi precedento ir nepanašūs į nieką, ką verslas yra matęs per ištisas kartas. Pirmaujančios organizacijos visame pasaulyje yra smarkiai pažengusios naudodamos technologijas ir DI, kad visiškai pertvarkytų savo veiklą, o stovėti vietoje mums – ne išeitis“, – pabrėžė aviakompanijos vadovė.

„Qantas“ taip pat pranešė, kad ruošiasi pradėti „didžiausią savo istorijoje orlaivių parko atnaujinimą“. Remiantis šių metų pradžioje paskelbtais finansiniais rezultatais, „Qantas Group“ per praėjusius finansinius metus įsigijo 17 naujų orlaivių, o ateinančiais tikimasi sulaukti dar iki 31 lėktuvo.

indeliai.lt

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