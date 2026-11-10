Naujieji modeliai „Fable 5.2“ ir „Mythos 5.2“ gali veikti iki 30 proc. greičiau nei ankstesnės jų versijos, ypač atliekant sudėtingas užduotis, pavyzdžiui, programuojant, o jų kaina yra 20 proc. mažesnė, pranešė bendrovė. Abu jie sukurti naudojant tą patį bazinį modelį. „Fable 5.2“ turi apsaugos priemones, kurios blokuoja daugumą kibernetinio saugumo ir biologijos užduočių, todėl „Anthropic“ gali jį siūlyti visiems vartotojams.
Modelių prieinamumas ir apribojimai
„Mythos 5.2“ tokių apribojimų turi mažiau ir yra prieinamas tik patikrintoms organizacijoms, dirbančioms kibernetinio saugumo ar biomedicininių tyrimų srityse.
Pirmosios „Fable“ ir „Mythos“ versijos sulaukė prieštaringų reakcijų. Abu modeliai buvo užblokuoti praėjus kelioms dienoms po jų pasirodymo birželį, kai JAV prekybos departamentas nacionalinio saugumo sumetimais nurodė „Anthropic“ uždrausti prieigą prie jų užsienio piliečiams. Po kelių savaičių šie apribojimai buvo panaikinti.
Rengiasi debiutui akcijų rinkoje
Naujausios versijos pristatomos „Anthropic“ ateinančią savaitę planuojant surengti savo IPO, kurio metu ji tikisi pritraukti iki 100 mlrd. dolerių, o tai taptų didžiausiu visų laikų IPO. Prognozuojama, kad bendrovės vertė Volstrite viršys 1 trln. dolerių. Dar prieš kelias savaites ji galimai buvo vertinama 2 trln. dolerių.
Šis debiutas akcijų rinkoje vertinamas kaip rodiklis, parodysiantis, kiek ilgai gali tęstis JAV ekonomiką auginantis DI išlaidų bumas. Bendrovės augimas iki šiol buvo stulbinantis. Šį mėnesį pateikti dokumentai parodė, kad „Anthropic“ pajamos trečiąjį ketvirtį pasiekė 17 mlrd. dolerių, palyginti su vos 1,4 mlrd. dolerių prieš metus. Vis dėlto pardavimų augimas, palyginti su ankstesniais ketvirčiais, sulėtėjo dėl aršios konkurencijos iš „ChatGPT“ kūrėjos „OpenAI“ ir pigesnių modelių, kurių daugelis yra sukurti Kinijos, pusės.
Trečiąjį ketvirtį „Anthropic“ taip pat patyrė 567 mln. dolerių veiklos nuostolį, nes daugiau mokėjo už trumpalaikius duomenų apdorojimo pajėgumus.
Bendrovės vertę sumažino ir platesnis rinkos nuosmukis, investuotojus išgąsdinus virtinei ketvirtinių rezultatų ataskaitų. Tai pakurstė susirūpinimą dėl šimtų milijardų dolerių, kuriuos JAV technologijų milžinės išleidžia dirbtiniam intelektui.
Demokratai per JAV kadencijos vidurio rinkimus taip pat atgavo Kongreso kontrolę, o tai sukėlė investuotojų nerimą dėl galimo griežtesnio technologijų sektoriaus reguliavimo, įskaitant duomenų centrų statybas, nes įvairios balsavimo iniciatyvos, ribojančios duomenų centrų statybą, gali apsunkinti DI kūrėjų, tokių kaip „Anthropic“, taip pat jos konkurentų, įskaitant „OpenAI“, „Meta“, „Microsoft“ ir „Google“, augimo planus.