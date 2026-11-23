Plačiau apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo „Kilo grupės“ vadovas Žygimantas Surintas.
Kodėl „Kilo“ stabdo penkių programėlių pardavimus ir reklamą?
Kas nutiko, kad „Kilo“ nusprendė sustabdyti penkių programėlių pardavimus ir reklamą? Kas vyksta? Ar galėtumėte trumpai, aiškiai ir visiems suprantamai paaiškinti?
Ž. Surintas: „Kilo grupė“ šiandien yra investuotojas, kuris investuoja į skirtingas sritis. Pagrindinė sritis – įvairios sveikos gyvensenos programėlės, papildai ar grožio priemonės. Rinka yra labai didelė, labai besitransformuojanti, besikeičianti. Dirbtinis intelektas keičia visą pasaulį. Dar šią vasarą „Kilo“ pradėjo kreipti didesnį dėmesį į bendrovių, į kurias esame investavę ir su kuriomis dirbame skirtingais būdais, reklamos praktikas ir kitus tam tikrus dalykus.
Galbūt mus tai paskatino vasaros pradžioje įvykęs „Pulsetto“ įvykis su tam tikrais melagingais teiginiais, kurie buvo platinami jų tinklalapyje. Pradėjome reaguoti, žiūrėti, vėliau pradėjome žiūrėti ir į kitas grupės bendroves, kaip jos vykdo veiklą ir taip toliau. Tai paskatino spalio mėnesį pradėti vidinį rinkodaros praktikų patikrinimą. Jį vėliau pagreitino tam tikri gaunami žurnalistų klausimai. Mūsų grupės bendrovės sulaukė tų klausimų, vėliau ir pati „Kilo“ jų sulaukė bei atsidūrė gana didelio dėmesio centre.
Šiandien pranešėme apie tam tikrus veiksmus, kuriuos atliekame, ir apie naują rinkodaros standartą, kurį įvedame ir kurio prašome laikytis bendrovių, į kurias „Kilo“ investuoja ir su kuriomis dirbame. Apie jį galėsiu dar plačiau papasakoti, bet toks yra tas įvykis. Sustabdome tam tikras programėles, peržiūrime jų rinkodaros praktikas, ar tai atitinka tai, ką norime matyti bendrovėse, į kurias investuojame.
Tos programėlės, kaip suprantu, dabar laikinai sustabdytos, bet vėliau gali vėl pradėti veikti?
Ž. Surintas: Taip, be abejo. Tų verslų ar įmonių mes neuždarome. Mes peržiūrime rinkodaros praktikas. Noriu pabrėžti, kad mūsų vidinis patikrinimas neliečia produktų kokybės. Produktų kokybe mes didžiuojamės, juos kuriame čia, Lietuvoje, pasauliui, skiriame tam didelį dėmesį. Tai tikrai niekaip neatliepia ir nekvestionuoja, ar produktai yra geri, ar blogi. Tai liečia tik tam tikras rinkodaros praktikas, kurias norime ištirti ir į jas įsigilinti.
Ką gali atskleisti tyrimas?
Kai kurie žurnalistai socialiniuose tinkluose paskelbė, kad netrukus pasirodys didžiulis tyrimas apie „Kilo“ grupę. Ar galėtumėte plačiau papasakoti, kas gali paaiškėti? Gal galite papasakoti, ko dar galime tikėtis? Ar kažkas mus visus nustebins?
Ž. Surintas: Aš tikrai galiu patvirtinti, kaip jau ir minėjau, kad esame sulaukę žurnalistų klausimų. Dalis bendrovių, į kurias esame investavę, taip pat sulaukė tų klausimų. Jie visi daugiausia apima rinkodaros praktikas.
Yra šiek tiek kitų, bet tikriausiai pagrindiniai klausimai yra apie rinkodarą, jos standartus, principus, tam tikrus galbūt dirbtiniu intelektu sukurto nepažymėto turinio objektus, tam tikras dirbtinio intelekto personas, kurios buvo minimos reklamoje, ir kitas reklamos priemones, į kurias reaguojame ir į kurias gilinamės.
Nenorėčiau plėstis ir peržengti etikos ribos, kadangi gerbiame žurnalistų darbą. Tiek „Kilo grupė“, tiek, mano žiniomis, kitos bendrovės, kurios gavo paklausimus, atsakė žurnalistams į jų pateiktus klausimus. Mes taip pat laukiame tyrimo, kurį, kaip šiandien matėme, žada išviešinti.
Tai yra viena iš priežasčių, kodėl esame pas jus, kadangi norime papasakoti, ką veikiame, ką darome. Žurnalistiniai tyrimai iš esmės nepakeičia verslo veiklos ar kažko, nes tai yra verslo atsakomybės ir atvirumo klausimas. „Kilo“ yra atvira, „Kilo“ yra atsakinga ir „Kilo“ nori investuoti į tokius pat verslus. Tokie klausimai tiesiog paskatina tam tikrus darbus atlikti greičiau.
Ar tyrimai atskleis klaidinančias sveikatos reklamas?
Ar tie tyrimai, klausimai ir problemos gali būti susiję ir su klaidinančiomis sveikatos reklamomis?
Ž. Surintas: Tikriausiai būtų per anksti nuspręsti ar teisti tas reklamas, nes vykdome tikrai plačios apimties reklamų peržiūrą. Kaip ir minėjau, „Kilo“ šiandien turi daugiau negu 50 skirtingų produktų. Klausimų sulaukia tik dalis mūsų grupės bendrovių.
Didžiausią dėmesį šiandien ir skiriame tų įmonių, kurios sulaukia klausimų, peržiūrai. Tai yra mūsų pirmieji veiksmai, nes yra tam tikrų dalykų, kurie mums nepatinka ir apie kuriuos keliami klausimai. Kaip ir minėjau, jau šiek tiek atliepiau, kokio tipo tai klausimai, apie ką mes čia kalbame. Dirbtinis intelektas šiandien yra labai platus ir labai galingas.
Šiandien vienas žmogus gali pagaminti tūkstantį reklamos vienetų per kelias minutes, tam užtenka kelių paspaudimų. Tiek jūs, tiek aš galėtume tai padaryti. To tinkamai nekontroliuojant galima pradėti reklamuoti daug netinkamo turinio, kuris neatitinka „Kilo“ reklamos standarto ir to, ką mes norime ten matyti.
Ar galėjome praeityje arba dabar galime išvysti sveikatinimo, sveikatos programėlių reklamose ekspertų, kurie kalba apie tam tikrus pažadus, kurių negalima moksliškai pagrįsti ar patikrinti, arba pateikia klaidinančią informaciją?
Ž. Surintas: Tai tikriausiai ir yra ta dalis, apie kurią jūs klausiate, kurią mes labiausiai tikriname. Tai, kad jau stabdome tam tikrų produktų pardavimus, atliepia, kad yra dalykų, kurių mes tikrai nenorime matyti.
Pranešime mes ir pasakėme, ką tikriname, ką žiūrime ir ko nenorime matyti. Vėlgi grįžtu prie to, kad tai neliečia pačių produktų vidaus. Produktai tikrai neturi jokių kokybinių problemų, mūsų programėlės taip pat.
Tai yra grynai apie reklamos teiginius. Galbūt kai kurie teiginiai buvo netinkami, galbūt kai kurie buvo šiek tiek per aštrūs ar nepagrįsti. Tai ir yra apimtis, kurią mes tiriame ir apie kurią tie patys žurnalistai kelia klausimus.
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