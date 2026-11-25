Tuo metu sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad į jaunųjų gydytojų nuogąstavimus atsižvelgiama, o papildomas finansavimas turėtų prisidėti prie geresnių darbo sąlygų ir didesnių atlyginimų.
Mažėja argumentų, kodėl verta likti
„Manau, kad neretai problema yra ne pats noras išvykti, o vis silpnėjantys argumentai likti. Jauni gydytojai ne visuomet jaučiasi pakankamai vertinami, įtraukiami į sprendimų priėmimą ir išgirsti formuojant sveikatos politiką“, – Eltai sakė L. Maciulevičius.
Anot jo, prie jaunųjų medikų abejonių dėl profesinės ateities prisideda hierarchinė darbo kultūra, psichologinis nesaugumas, administracinė našta ir nuolat kintančio teisinio reguliavimo keliamas neapibrėžtumas.
Gydytojų asociacijos prezidentas atkreipė dėmesį į 2025 m. publikuotą Lietuvos mokslininkų tyrimą, kuriame 2022–2023 m. apklausti 1 367 respondentai. Galimybę išvykti iš Lietuvos svarstė arba planavo apie 50 proc. apklaustų medicinos studentų ir 36 proc. gydytojų rezidentų.
„Nors ketinimai nėra tapatūs faktinei emigracijai, tai svarbus signalas sveikatos politikos formuotojams“, – pažymėjo jis.
Įžvelgia riziką dėl rezidentūros reformos
L. Maciulevičiaus teigimu, nors penkerių metų įsipareigojimą dirbti regionuose numatantys įstatymo pakeitimai įsigalios 2027 m. sausio 1 d., vis dar trūksta aiškumo dėl galutinio jų įgyvendinimo modelio.
„Neaišku, kiek ir kokių rezidentūros vietų bus finansuojama, ar anksčiau žadėtas bendro vietų skaičiaus augimas iš tiesų įvyks. Matome riziką, kad papildomos vietos gali atsirasti mažinant mokamų ar net įprastų valstybės finansuojamų vietų skaičių. Tokiu atveju deklaruojama pasirinkimo laisvė gali tapti labai sąlyginė“, – teigė jis.
Pasak asociacijos vadovo, pasigendama ir įrodymais grįsto pagrindimo, kodėl pasirinktas būtent penkerių metų įsipareigojimo laikotarpis ir kokios alternatyvos buvo vertintos.
„Matome realią riziką, kad ne tik pats penkerių metų įsipareigojimas, bet ir reformos įgyvendinimo neapibrėžtumas daliai medicinos studentų gali tapti papildomu argumentu rinktis rezidentūrą užsienyje. Negalime tikėtis ilgalaikio jaunų žmonių įsipareigojimo valstybei, jeigu pati valstybė nesugeba laiku suteikti aiškumo dėl jų profesinės ateities“, – kalbėjo L. Maciulevičius.
Jis pabrėžė, kad vien įpareigojimas dirbti regionuose gydytojų trūkumo problemos neišspręs. Jauniems specialistams svarbu ne tik konkurencingas atlyginimas, bet ir galimybė dirbti visavertėje komandoje, turėti reikalingą diagnostinę bei gydymo infrastruktūrą, kolegų pagalbą ir profesinio tobulėjimo galimybes.
„Esminis klausimas turėtų būti ne tai, kaip užtikrinti, kad gydytojas penkerius metus dirbtų regione, o tai, kaip užtikrinti, kad ir pasibaigus šiam laikotarpiui jis ten norėtų likti“, – sakė JGA prezidentas.
Privatus sektorius patrauklus jaunesniems gydytojams
Asociacijos vadovas taip pat kelia klausimų dėl viešojo ir privataus sveikatos priežiūros sektorių finansavimo pokyčių, pagal kuriuos sudarant sutartis su ligonių kasomis prioritetas teikiamas viešosioms gydymo įstaigoms.
„JGA palaiko stiprią, atsparią ir visiems pacientams prieinamą viešąją sveikatos priežiūros sistemą. Tačiau viešojo sektoriaus finansinis stiprinimas ir jo, kaip darbdavio, patrauklumo didinimas nėra tapatūs dalykai“, – pabrėžė L. Maciulevičius.
Remdamasis Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) duomenimis, jis nurodė, kad 2018–2024 m. tik viešajame sektoriuje dirbančių medicinos praktikos gydytojų dalis sumažėjo nuo 66 iki 56 proc., o abiejuose sektoriuose dirbančiųjų dalis išaugo nuo 24 iki 30 proc.
„Privatus sektorius ypač patrauklus jaunesniems sveikatos priežiūros specialistams. Turėtume pirmiausia analizuoti šių pasirinkimų priežastis. Ar viešasis sektorius pakankamai konkurencingas atlygio, darbo organizavimo, administracinės naštos, vadovavimo kultūros, profesinės autonomijos ir lankstumo požiūriu?“ – klausė jis.
L. Maciulevičiaus teigimu, finansavimo pokyčiai gali paveikti jaunųjų gydytojų įsidarbinimo galimybes, derybines pozicijas, darbo krūvius ir profesinių pasirinkimų įvairovę.
„Viešasis sektorius turėtų tapti patrauklesnis dėl gerėjančių darbo sąlygų, o ne vien dėl mažėjančių alternatyvų kitur“, – akcentavo asociacijos prezidentas.
Ministras tikina ieškantis kompromiso
Reaguodamas į jaunųjų medikų nuogąstavimus, sveikatos apsaugos ministras L. Kukuraitis teigė, kad 2027 m. biudžete numatytos papildomos lėšos sveikatos priežiūros paslaugoms finansuoti.
„Tai reiškia ir medikų darbo sąlygų gerinimą, ir darbo užmokesčio didinimą. Tie nuogąstavimai yra suprantami, bet, sakyčiau, kaip tik daroma viskas, kad į juos būtų atsižvelgta ir jie būtų išgirsti“, – Eltai sakė ministras.
Anot jo, su jaunaisiais medikais palaikomas intensyvus dialogas dėl penkerių metų įsipareigojimo dirbti regionuose įgyvendinimo modelio.
„Su jaunaisiais medikais tikrai palaikome labai intensyvų dialogą, kaip padaryti, kad visos pusės ir valstybė įgyvendintų interesą, jog medikai darbuotųsi ir regionuose, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos regionuose gyvenantiems gyventojams, bet kartu būtų atsižvelgta ir į tuos klausimus, kuriuos kelia jaunųjų medikų atstovai“, – aiškino L. Kukuraitis.
Ministras teigė manąs, kad diskusijose artėjama prie kompromisinio sprendimo, kuris atlieptų valstybės, pacientų ir gydytojų interesus.
Kalbėdamas apie viešojo ir privataus sektorių finansavimo pokyčius, L. Kukuraitis pabrėžė, kad gydytojai patys renkasi, kuriame sektoriuje dirbti.
„Patys medikai renkasi, ar tikrai nori atstovauti vienam konkrečiam sektoriui – privačiajam ar viešajam, – ar jiems tiesiog rūpi, kaip visa sistema vystosi ir kaip užtikrinamas paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje, visiems pacientams“, – sakė ministras.
Gydymo įstaigos gali finansuoti rezidentų studijas
2022 m. SAM supaprastino tvarką, pagal kurią gydymo įstaigos gali finansuoti gydytojų rezidentų studijas, o šie įsipareigoja po studijų jose dirbti sutartą laikotarpį.
Pernai lapkritį SAM ir Lietuvos verslo konfederacija taip pat pasirašė susitarimą dėl nacionalinės sveikatos sistemos stiprinimo. Jame numatyta skatinti privačių gydymo įstaigų dalyvavimą rengiant sveikatos priežiūros specialistus, keliant jų kvalifikaciją ir bendradarbiaujant su universitetais bei kitomis švietimo įstaigomis.
ELTA primena, kad nuo 2027 m. sausio 1 d. įsigalios Medicinos praktikos įstatymo pakeitimai, numatantys papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros vietas. Jas pasirinkę gydytojai, baigę rezidentūrą, turės penkerius metus dirbti apskrityje, kurioje trūksta jų specializacijos medikų. Įsipareigojimas nebus taikomas visiems rezidentams – bus galima rinktis ir įprastas valstybės finansuojamas ar mokamas vietas.
Taip pat nuo 2027 m. keisis PSDF lėšų paskirstymas: biudžeto augimo lėšos pirmiausia bus skiriamos valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms. Privačios įstaigos ir toliau galės teikti sutartyse numatytas PSDF apmokamas paslaugas, tačiau keisis viršsutartinių paslaugų apmokėjimo tvarka – papildomas finansavimas pirmiausia bus nukreipiamas viešosioms įstaigoms.
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