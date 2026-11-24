„Viešojoje erdvėje girdžiu medikų bendruomenės nerimą, kad gydytojai bus baudžiami už klaidas. Ir šioje žinutėje yra du netikslumai: poveikio priemonės skirtos įstaigoms, o ne gydytojams ir jos taikomos dėl piktnaudžiavimo, ne dėl klaidų“, – antradienį rašė jis socialiniame tinkle.
Pasak jo, STT korupcijos rizikos analizės išvadoje teigia, kad realių pasekmių nebuvimas kuria nebaudžiamumo jausmą, o tai itin žalinga sveikatos apsaugos sistemai.
„2025 metais PSDF biudžetui padaryta ar išvengta žala siekė daugiau kaip 1,6 milijono eurų ir tai mažiausias skaičius per trejus metus, nes pvz. 2024 metais šis skaičius siekė 2,25 milijonų eurų.
Ir sumažėjo jis tik todėl, kad daugiau dėmesio skirta ne žalai PSDF, o neteisėtų priemokų iš pacientų kontrolei.
Praėjusiais metais pacientai sumokėjo daugiau kaip 410 000 eurų neteisėtų priemokų. Čia tos priemokos, kurias valstybinei ligonių kasai pavyko nustatyti ir sugrąžinti, tačiau tikrai nėra pajėgumų kontroliuoti kiekvieną suteiktą paslaugą, tad tikrasis neteisėtų priemokų skaičius tikrai gali būti didesnis.
Suprantu, kad gydytojai neturi būti atsakingi už tai, kas yra įstaigos atsakomybė, tačiau neturi būti ir pacientai.
Beveik pusė milijono eurų iš pacientų kišenės ir kalbame tik apie tuos atvejus, kai VLK tikrino įstaigas ir nustatė pažeidimus“, – dėstė L. Kukuraitis.
Prieš mitingą ruošiasi susitikti su medikais
Pasak ministro, daugiausia pažeidimų daroma dienos stacionaro ir dienos chirurgijos, slaugos namuose ir paliatyvios pagalbos bei konsultacijų ir dantų protezavimo apmokėjimuose. Tad tikrai nekalbam apie gydytojo klaidą išrašant receptą.
„Sunku būtų suklysti sprendžiant, buvo pacientas operuotas ar ne. Sulaukė jis vizito namuose ar nesulaukė.
56 procentai pažeidimų padaroma privačiose įstaigose, 44 procentai viešosiose ir abiem atvejais svarbu taikyti prevencijos ir užkardymo priemones.
Priešingu atveju įstaiga pirmadienį sugrąžina PSDF padarytą žalą, o trečiadienį gali vėl ją daryti, nes sugrąžinti gal reiks, gal nereiks, o jokių neigiamų finansinių pasekmių dėl pakartotinių prasižengimų tikrai nebus. Būtent apie tokios praktikos žalą kalba STT.
Kalbėdami apie finansines nuobaudas pirmiausia mes kalbame apie įstaigų atsakomybę. Šių baudų negalima perkelti ant gydytojų pečių, tačiau taip pat negalima jų perkelti visiems mokesčių mokėtojams ir pacientams“, – aiškino L. Kukuraitis.
Ministras pridūrė ketvirtadienį ministerijoje ketinantis susitikti su gydytojų ir Valstybinės ligonių kasos atstovais, ieškoti geriausių sprendimų problemai spręsti ir gydytojų saugumui nuo regreso užtikrinti.
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad ligonių kasos pasidalino realiais piktnaudžiavimo pavyzdžiais.
Medikai rinksis į protestą „Baudos negydo“
Medikų organizacijos gruodžio 1 dieną rinksis į protestą „Baudos negydo“ Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje, kuriame reikalaus stabdyti Seime svarstomas įstatymo pataisas, numatančias baudas gydytojams už netyčines bei technines dokumentų pildymo klaidas.
Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva teigia, kad Seime svarstomas įstatymo projektas yra „baudų medikams“ įstatymas, kuris esą paliestų ne tik gydytojus, slaugytojus ir sveikatos priežiūros specialistus, bet ir pacientus.
Teigiama, kad svarstomos pataisos dar labiau atitolintų gydytoją nuo pacientų, mažintų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei ilgintų eiles gydymo įstaigose.
„Svarstomas projektas yra tiek blogas, kad jo neverta net taisyti – galima tik išmesti į šiukšlių dėžę ir pradėti nuo tuščio lapo, išvien tariantis su medikais. Daugiau nei dvidešimt medikų organizacijų jau kreipėsi į Seimą, reikalaudamos stabdyti šio įstatymo projekto svarstymą ir pradėti realų dialogą su medikų bendruomene, tačiau mūsų balsas vis dar lieka neišgirstas“, – pranešime cituojama A. Astafjeva.
Pasak jos, nors formaliai įstatymo projekte siūloma baudas skirti gydymo įstaigoms, nekyla abejonių, kad baudą gavusios gydymo įstaigos regreso būdu jas atskaitytų iš pačių medikų.
Baudos galėtų būti skiriamos dėl netyčinių techninių klaidų, kurias dažniausiai lemia sudėtingi, nuolat besikeičiantys teisės aktai, neaiškios kompensavimo tvarkos bei e.Sveikatos trikdžiai. Teigiama, kad praktikoje nemaža dalis baudų atsiranda ir dėl konkrečių Valstybinės ligonių kasos inspektorių asmeninio teisės aktų interpretavimo.
„O medikas net negalėtų apsiginti. Tokių atvejų jau esame turėję. Visai naujas pavyzdys – vienai poliklinikoje dirbusiai gydytojai dėl pacientei išrašyto nedarbingumo buvo skirta 1 300 eurų bauda, kuri buvo išskaičiuota iš jos darbo užmokesčio be jokio paaiškinimo ir dar įstaigos atstovai pakomentavo, kad „visi susimoka“, – pažymėjo A. Astafjeva.
Protestą inicijuoja Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Lietuvos medikų sąjūdis ir Jaunųjų gydytojų asociacija.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt