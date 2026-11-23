Seime svarstomi Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai viešojoje erdvėje vadinami „baudų medikams“ įstatymu ir bandomi susieti su sankcijomis už netyčines, technines klaidas. Tačiau ligonių kasa pabrėžia, kad ekonominės sankcijos būtų taikomos tik už realų piktnaudžiavimą ir tik gydymo įstaigoms, o ne gydytojams ar slaugytojams.
„Net kalbos nėra apie baudimą už netyčia dokumente paliktą klaidą. Tačiau tikrindami matome visiškai kitokių situacijų, kai gydymo įstaigos teikia sąskaitas už paslaugas, kurių pacientai negavo, už tą pačią paslaugą sąskaita išrašoma kelis kartus arba nesudėtinga paslauga pateikiama apmokėjimui kaip gerokai brangesnė. Tokiais atvejais pirmiausia nukenčia pacientai ir sąžiningai dirbančios gydymo įstaigos“, – sako VLK direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva.
Paaiškėja, kad paslaugas teikia fiktyviai
Vienoje gydymo įstaigoje tas pats gydytojas tiems patiems pacientams kolonoskopijas dokumentuose neva atlikdavo dvi ar tris dienas iš eilės. Patikrinus paaiškėjo, kad iš tikrųjų buvo atliekama po vieną procedūrą, o kitos tik įrašytos kaip suteiktos ir pateiktos apmokėti. Ši praktika taikyta daugeliui pacientų, gydymo įstaiga apgaule gavo kelių dešimčių tūkstančių eurų sumą, kurią po patikrinimo be ginčų grąžino.
Nustatyta ir atvejų, kai ta pati slaugytoja tuo pačiu metu, tomis pačiomis valandomis ir net minutėmis dokumentuose neva lankė skirtingus pacientus, nors jie gyveno už 30 kilometrų ar dar toliau vienas nuo kito. Kitais atvejais pacientas gydėsi ligoninėje, tačiau dokumentuose buvo nurodyta, kad tuo pat metu namuose jam leidžiami vaistai ar perrišamos žaizdos.
Kito patikrinimo metu paaiškėjo, kad slaugytojos padėjėja per keturias darbo valandas deklaravo namuose aplankiusi 40 sunkiai sergančių pacientų. Vienam žmogui būtų tekusios vos šešios minutės, į kurias dar turėtų tilpti kelionė, slaugos paslauga ir jos dokumentavimas. Vienojepaaiošk gydymo įstaigoje tokių ir panašių prirašytų paslaugų suma viršijo 200 tūkst. eurų.
Kitu atveju odontologas sugipsuota dešine ranka dokumentuose nurodė teikęs dantų protezavimo paslaugas. Patikrinus paaiškėjo, kad pacientus iš tikrųjų aptarnavo dantų technikas, neturintis teisės savarankiškai teikti tokių odontologinių paslaugų. Tačiau įstaiga ligonių kasai pateikė sąskaitą ir gavo apmokėjimą tarsi pacientą būtų gydęs odontologas.
Už mažareikšmius pažeidimus klaidos neskiriamos
Tikros klaidos paprastai būna pavienės, viena kita gali pasitaikyti bet kurioje įstaigoje. Už mažareikšmius pažeidimus jokių baudų nėra ir jos nebus skiriamos. Tačiau kai tokios pačios „klaidos“ kartojasi nuolat, su dešimtimis ar šimtais pacientų, tai jau sunku paaiškinti vien neatidumu ar techniniu netikslumu. Kuo daugiau vienodų atvejų ir kuo sistemingiau jie kartojasi, tuo mažiau pagrindo juos vadinti netyčinėmis klaidomis.
Praėjusiais metais VLK nustatė apie 1,6 mln. eurų neteisėtai gautų mokėjimų iš fondo biudžeto ir apie 400 tūkst. eurų nepagrįstai iš pacientų paimtų priemokų. Per pirmuosius tris 2026 metų ketvirčius atlikti 152 patikrinimai ir nustatyta daugiau nei 1,4 mln. eurų neteisėtai gautų mokėjimų. Jų rasta 135 atvejais, tai yra beveik 89 proc. patikrinimų, o vidutiniškai per vieną patikrinimą nustatoma apie 10 tūkst. eurų žala. Šiuo metu, nustačius paslaugų prirašinėjimo atvejį, gydymo įstaiga turi tik grąžinti nepagrįstai gautus pinigus. Tačiau papildoma poveikio priemonė už patį pažeidimą nėra numatyta.
Kad dabartinių priemonių nepakanka, yra atkreipusi dėmesį ir Specialiųjų tyrimų tarnyba. 2025 metų rugpjūtį, atlikusi antikorupcinį vertinimą, tarnyba siūlė įvertinti, ar dabar galiojančios poveikio priemonės yra pakankamai atgrasančios, kai iš pacientų neteisėtai imami papildomi mokesčiai, ir svarstyti kitas priemones tokiems pažeidimams užkardyti.
Įstaigai neužtektų vien grąžinti pinigų
Įstatymo projektu siūlomas principas paprastas: jei gydymo įstaiga nepagrįstai paėmė fondo pinigų, nebeužtektų vien juos grąžinti – būtų skiriama bauda, proporcinga nepagrįstai gautai sumai, siekianti nuo 20 iki 100 proc. Jei nepagrįstai paimama priemoka iš paciento, įstaiga turėtų grąžinti pacientui jo sumokėta sumą ir įstaigai būtų skiriama bauda nuo 5 iki 15 kartų didesnė už iš jo paimtą sumą. Kiekvienu atveju baudos dydžiui įtakos turėtų įstatyme numatytos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės.
„Kai už pažeidimą tereikia grąžinti tai, kas buvo gauta nepagrįstai, atgrasomojo poveikio nėra. Sunkus pažeidimas turi turėti realias ir proporcingas pasekmes, kad jo neapsimokėtų kartoti. Tai nėra kova su medikais. Tai pacientų, fondo lėšų ir sąžiningai dirbančių gydymo įstaigų apsauga“, – teigia VLK Įstaigų priežiūros departamento direktorė Lina Vitkauskienė.
Ligonių kasa pirmiausia siekia ne bausti, o užkirsti kelią klaidoms atsirasti. Tikrinant pateiktus duomenis, gydymo įstaigoms visada sudaroma galimybė ištaisyti neatitikimus. 2025 metais dėl aktyvios automatizuotos stebėsenos ir išankstinio dokumentų tikrinimo gydymo įstaigos sumažino savo sąskaitas ligonių kasai 9,5 mln. eurų.
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